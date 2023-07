Le H175 reçoit sa certification de type chinoise

Certificat de type et livraisons

Airbus Helicopters a reçu la certification de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) pour l'hélicoptère H175. Cette certification permettra de commencer les livraisons de H175 en Chine, l'un des marchés les plus exigeants au monde en matière d'hélicoptères civils, avec un besoin croissant pour le segment super-moyen. Quatre H175 seront livrés à des clients chinois en 2023.

Quatre H175 livrés à des clients chinois en 2023

"La certification chinoise du H175 est une nouvelle grande réussite dans le cadre du partenariat fructueux et continu entre Airbus Helicopters et l'industrie chinoise de l'hélicoptère ", a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters. "Les performances et la fiabilité du H175, à la pointe de la technologie, permettront à la population chinoise d'effectuer des missions critiques de sauvetage, même dans les conditions les plus difficiles", a-t-il ajouté.

Un appareil idéal pour le SAR

Pour soutenir la croissance du marché des hélicoptères en Chine, Airbus Helicopters s'engage à travailler conjointement avec l'industrie chinoise pour développer le marché civil chinois avec des produits tels que le H175, dans le but de servir les intérêts du peuple et de l'économie chinois. En service depuis 2015, le H175 d'Airbus appartient à la classe des hélicoptères super-médians. Combinant un long rayon d'action et une qualité de vol avancée, il constitue la meilleure solution pour un certain nombre de missions, notamment le changement d'équipage en mer, la recherche et le sauvetage, tous les services publics, l'aviation privée et l'aviation d'affaires. Les 53 H175 actuellement en service ont accumulé plus de 185 000 heures de vol dans 13 pays.