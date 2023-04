Airbus Helicopters et la société chinoise GDAT signent un contrat portant sur 50 hélicoptères H160

50 H160 pour la Chine...

À l'occasion de la visite du président français Macron en Chine, Airbus Helicopters a signé un contrat avec GDAT, l'un des loueurs et opérateurs d'hélicoptères les plus importants de Chine, portant sur 50 hélicoptères H160. Ce contrat est la plus importante commande pour le H160 sur le marché civil et parapublic depuis que l'hélicoptère a été dévoilé en 2015. Les appareils seront notamment utilisés dans le secteur de l'énergie, y compris le transport offshore pour les plateformes pétrolières et gazières, les parcs éoliens et le pilotage portuaire, ainsi que les services médicaux d'urgence et d'autres missions de service public municipal. Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération stratégique portant sur des sujets tels que les capacités de soutien et de services, entre autres, afin d'assurer le succès à long terme du H160 en Chine.

...Et GDAT

GDAT est le principal fournisseur chinois de services d'aviation générale innovants, spécialisé dans la vente et la location d'hélicoptères, la maintenance et les modifications, ainsi que les vols de sauvetage d'urgence et d'autres services gouvernementaux. Le groupe a son siège à Shanghai et possède quatre filiales à part entière dans toute la Chine, ainsi que des bases d'exploitation à Suzhou et Ningbo, et une succursale à l'étranger à Londres.

Blue Edge

Conçu comme un hélicoptère multirôle capable d'effectuer un large éventail de missions, le H160 intègre les dernières innovations technologiques d'Airbus. L'hélicoptère offre aux passagers un confort supérieur grâce aux pales Blue Edge à réduction de bruit et une superbe visibilité extérieure qui profite à la fois aux passagers et aux pilotes. Avec son plan de maintenance légère aligné entre le moteur et l'appareil, le H160 optimise les coûts d'exploitation et offre un nouveau standard de disponibilité. Le H160 est déjà certifié pour voler avec jusqu'à 50 % de carburant aviation durable et est équipé de deux des derniers moteurs Arrano de Safran Helicopter Engines qui offrent une réduction de 15 % de la consommation de carburant. Airbus Helicopters est un partenaire clé du secteur des hélicoptères en Chine depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, plus de 300 hélicoptères Airbus volent en Chine, au service de plus de 90 clients.