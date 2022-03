Airbus Flight Academy Europe commande 4 Elixir Aircraft

4 Elixir Aircraft...

Airbus Flight Academy Europe, dont le nouveau campus a été inauguré le 2 mars 2022 va se doter de 4 avions Elixir produits entièrement sur les 2 sites de production d’Elixir Aircraft en Charente-Maritime. Airbus Flight Academy Europe disposera ainsi du biplace certifié EASA CS-23 pour la formation de ses futurs pilotes de ligne. Airbus Flight Academy Europe est une filiale à 100% d’Airbus. Créée en 2006, Airbus Flight Academy Europe fournit les moyens et services de formation des écoles de pilotage de l’armée de l’air et de la marine nationale dans le cadre de la formation élémentaire des pilotes militaires.

...Pour la formation ab-initio...

Depuis 2019, la société déploie sa propre capacité de formation de pilotes ab-initio. Ainsi, Airbus Flight Academy Europe propose une formation de pilote de ligne intégrée (ATPi) sur la base de l’Airbus Pilot Cadet Training Programme. Depuis sa création, Airbus Flight Academy Europe a délivré plus de 460 000 heures de vol et 110 000 heures de simulateurs. Afin de soutenir ses activités, la société maintient quotidiennement plus de 100 appareils dont 50 en propre.

...Et le début d'une nouvelle aventure

Au-delà de la satisfaction de la vente en elle-même, c’est avant tout une relation qui s’installe avec la formation des pilotes instructeurs et des mécaniciens, ainsi que la fourniture des pièces détachées. Car Elixir Aircraft a le très grand avantage d’être basée à 1h30 du site de l’école et jouera de ce fait un rôle essentiel dans le maintien en conditions opérationnelles de la flotte d’Elixir d’Airbus Flight Academy Europe. De plus, l’entreprise rochelaise assurera le SAV pour l’école de pilotage. Elixir Aircraft emploie une technologie issue de la voile de compétition, le Carbone Oneshot, afin de simplifier les structures de son appareil monomoteur. Pour le constructeur aéronautique, plus de simplicité signifie moins de défaillance, donc plus de sécurité, mais également moins de maintenance, et moins de coûts (estimations de 40€/h d’essence et de maintenance). En 2022, Elixir Aircraft ouvrira un nouveau site de production afin d’internaliser l’ensemble de la production de pièces en carbone.