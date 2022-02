Elixir Aircraft livre son premier avion

Le premier monomoteur de l'avionneur rochelais Elixir Aircraft a été livré le 2 février 2022 à l'aéroclub des des Pertuis à La Rochelle. A l'heure actuelle, Elixir dispose d'un an de carnet de commandes ferme et 108 appareils précommandés, soit 3 ans de production préréservée. Et cette année, l'avionneur va ouvrir un nouveau site de production afin d’internaliser l’ensemble de la production de pièces en carbone.