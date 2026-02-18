Air India et le groupe Lufthansa signent un partenariat de collaboration stratégique

Dans le monde de l'aéronautique au sens large, l'Inde continue à séduire de nombreux marchés européens. Après l'annonce de la vente d'au moins 114 Rafale à l'Inde, c'est du côté du transport aérien qu'une grande nouvelle a été annoncée le 17 février. Air India et Lufthansa ont dévoilé la signature d'un protocole d'accord (MoU) ouvrant la voie à la mise en place d'une coentreprise aérienne entre toutes les compagnies et filiales de leurs groupes respectifs. Cet accord consolidera donc les liens entre Air India et Air India Express d'un côté, et Austrian, Brussels Airlines, ITA Airways, Lufthansa, Swiss International Air Lines et d'autres filiales.

145 liaisons déjà partagées entre Air India et le groupe Lufthansa

Le protocole d'accord vise initialement à accroître le trafic passagers entre l'Inde, marché domestique d'Air India, et la zone géographique principale du groupe Lufthansa, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie et la Suisse. Il prévoit également d'inclure le reste de l'Europe et le sous-continent indien, ouvrant ainsi la voie à une expansion future. Le périmètre précis, notamment les itinéraires et les marchés concernés, sera défini lors de la conclusion d'un accord commercial conjoint global, sous réserve des approbations réglementaires.

Les compagnies Air India et Lufthansa Group partagent actuellement leurs codes sur 145 liaisons desservant 15 villes indiennes et 29 villes européennes, ainsi que 20 pays. En février 2025, Air India et Lufthansa Group ont annoncé l'extension de leurs accords de partage de codes avec SWISS et Austrian Airlines. L'Inde et l'Union européenne figurent parmi les économies les plus puissantes du monde, représentant à elles deux près de 25 % du PIB mondial. Selon la Commission européenne, l'UE est le premier partenaire commercial de l'Inde pour les marchandises, avec des échanges bilatéraux dépassant 120 milliards d'euros en 2024. L'Inde se classe quant à elle au neuvième rang des partenaires commerciaux de l'UE, représentant 2,4 % de son commerce total de marchandises en 2024. Depuis sa privatisation en 2022, Air India a considérablement étendu son réseau d'alliances internationales. Aujourd'hui, la compagnie aérienne maintient 24 partenariats de partage de codes et près de 100 accords inter-compagnies avec les principaux transporteurs du monde entier, offrant ainsi aux clients d'Air India un accès sans faille à plus de 800 destinations dans le monde. Rappelons enfin qu'Air India est membre de Star Alliance depuis 2014, ce qui lui a permis de mettre déjà en place de nombreux accords de connectivité avec d'autres compagnies