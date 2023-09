Air France Industries KLM E&M inaugure son nouvel atelier Moteurs à Orly

Single Roof

C'est le 13 septembre 2023 qu'AFI KLM E&M a inauguré son nouvel atelier Moteurs sur la plateforme d’Orly. L’installation est une pièce centrale du projet Single Roof, dont l’ambition est de renforcer la position d’AFI KLM E&M sur les meilleurs standards de l’industrie en matière d’entretien moteurs et de soutenir son développement sur les produits de nouvelle génération – LEAP (A320neo et 737 MAX), Trent XWB (A350), PW1500G (A220). Cet événement représente une nouvelle étape majeure dans l’avancement du projet, après son lancement en 2019 et la pose de la première pierre fin 2021. Il sera finalisé début 2024, au terme de la réorganisation du Bâtiment 34 (Henri Farman), désormais accolé au nouvel atelier.

Un investissement pour le futur

Single Roof (littéralement "toit unique") est un projet majeur pour l’avenir du produit Support Moteurs d’AFI KLM E&M, dont la vocation est à la fois industrielle et organisationnelle. Conjointement à la construction du nouveau bâtiment – qui fait la jonction avec les ateliers Constellation et Henri Farman pour les réunir sous un seul et même toit – il inclut en effet une remise à plat et une restructuration des processus afin de gagner en efficience dans le traitement des moteurs. Suivant une logique de co-construction, près de 250 collaborateurs auront été associés tout au long du projet à la définition des nouveaux process et espaces de travail.

4 200m² de moyens industriels de pointe

Avec la création de ce bâtiment ultra-moderne de 4 200m², doté de moyens industriels de pointe, et la mise en place de la nouvelle organisation, les temps de traitement des moteurs sont réduits de 15 %. En plus de faciliter la maintenance des moteurs de nouvelle génération qui contribuent à la trajectoire de décarbonisation du groupe Air France-KLM, la conception même du bâtiment permettra de réduire significativement l'empreinte carbone d'AFI KLM E&M. Ce nouvel investissement vient renforcer l'infrastructure de maintenance de pointe d'AFI KLM E&M, combiné aux performances reconnues des ateliers moteurs d'Amsterdam et de CDG, incluant notamment un banc d'essai pour les moteurs de très grande taille ( « Very Big Engines », VBE).

Emploi et insertion

En se dotant d’un outil industriel flambant neuf à Orly et en se positionnant sur les moteurs nouvelle génération, AFI KLM E&M manifeste sa confiance en l’avenir et dans la pérennité de ses activités dans la région Ile-de-France. Cet ancrage sur le long terme s’accompagne d’un engagement fort pour l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes dans le département. Plus largement, Single Roof sera un vecteur majeur d’emploi et d’intégration de jeunes apprentis dans les activités d’AFI KLM E&M en local.