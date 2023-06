Salon du Bourget 2023 : AFI KLM E&M devrait renouer avec son chiffre d'affaires d'avant-crise en 2024

"Le marché est de retour". C'est de cette manière que Anne Brachet, directrice générale d'AFI-KLM E&M a débuté le traditionnel point presse qu'a fait la division MRO du groupe Air France-KLM à l'occasion de la 54eme édition du Salon aéronautique du Bourget. Elle a d'abord fait un petit tour d'horizon des contrats de maintenance qui ont été dévoilés pendant le salon.

Une très forte reprise

C'est d'abord la compagnie JetBlue qui a annoncé un contrat pour le support de plus de 200 équipements pour sa flotte future d'Airbus A220. Le transporteur américain a en effet commandé à Airbus cent exemplaires du moyen-courrier de nouvelle génération qui remplaceront à terme sa flotte d'Embraer 190. C'est aussi Air Austral, client de longue date d’AFI KLM E&M, qui a signé un contrat avec EPCOR (filiale à 100% d’AFI KLM E&M) pour la maintenance des APU qui équipent sa flotte moyen-courrier composée de trois Airbus A220. Par ailleurs, la plus grande compagnie aérienne de fret chinoise, SF Airlines a annoncé un accord portant sur la réalisation de visites d’ateliers portant sur la restauration de performance de sept moteurs CF6-80C2. De son côté, CMA CGM AIR CARGO a annoncé avoir sélectionné AFI KLM E&M pour assurer le support moteurs et équipements des deux Boeing 777F récemment ajoutés à sa flotte cargo. AFI KLM E&M assurera aussi le support équipements des quatre Airbus A330F de CMA CGM AIR CARGO. Enfin, AFI KLM E&M et la compagnie Philippine Airlines ont annoncé un nouvel accord de support portant sur 32 moteurs CFM56-5B équipant la flotte d’Airbus A320ceo de la compagnie philippine. La division cargo d’Air France-KLM s’est aussi réjouit des derniers contrats signés avec une vingtaine de compagnies (dont Air Premia, Norse Atlantic Airways, Akasa Air, ITA Airways, Singapore Airlines et Lufthansa).

On comprend donc que AFI KLM E&M parle d’une « forte reprise d’activité ». Elle déplore néanmoins certaines difficultés au niveau de la supply chain, ainsi qu’un renchérissement ou des difficultés d’approvisionnement pour certaines matières premières, notamment le titane, notamment en raison de la guerre en Ukraine.

Prognos prend encore de l'ampleur

Pour remonter en puissance, AFI KLM E&M prévoit de recruter pour les trois années à venir plus de 1000 personnes pour l’ensemble de ses zones géographiques d’activité, pour tous ses types de métiers et à tous les niveaux d’activités. Une remontée d’autant plus forte qu’elle suit une année 2022 qui avait déjà vu l’embauche de 400 personnes chez Air France Industries et 200 personnes chez KLM E&M. « Fort heureusement, nous avons pu atténuer nos manques de main d’œuvre grâce notamment à Prognos, notre outil de maintenance prédictive, ce qui a permis d’optimiser notre activité et nos plannings d’intervention », explique Géry Mortreux, directeur général d’Air France Industries. A noter que Prognos inclut maintenant de nouvelles plateformes comme l’Airbus A220 et qu’il a permis en 2022 de monitorer notamment plus de 1 300 moteurs et 1 200 APU.

La remontée forte d’activité devrait aussi avoir un impact sur la qualité des performances financières de la division cargo du groupe Air France-KLM. En 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. « Nous devrions renouer avec notre chiffre d’affaires d’avant-crise, c’est-à-dire 4,2 milliards d’euros, à l’horizon 2024 », prévoit Anne Brachet, directrice générale d’AFI KLM E&M.