Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026

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Avec un total de près de 170 destinations desservies dans 73 pays, Air France propose pour son programme estival des capacités en croissance de 2% par rapport à l'été 2025. Sur le long-courrier, la saison est marquée par l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris CDG et Las Vegas (Nevada), assurée trois fois par semaine en Airbus A350-900, à compter du
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