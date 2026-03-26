Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026
Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 26 mars 2026 à 17:11

484 mots

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Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026

Le programme été de la compagnie française est notamment marqué par le lancement d'une nouvelle liaison Paris CDG-Los Angeles, dix-neuvième destination d'Air France aux Etats-Unis et vingt-sixième en Amérique du Nord.

Avec un total de près de 170 destinations desservies dans 73 pays, Air France propose pour son programme estival des capacités en croissance de 2% par rapport à l'été 2025. Sur le long-courrier, la saison est marquée par l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris CDG et Las Vegas (Nevada), assurée

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Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
26/03/2026 17:11
484 mots

Aviation Civile

Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026

Le programme été de la compagnie française est notamment marqué par le lancement d'une nouvelle liaison Paris CDG-Los Angeles, dix-neuvième destination d'Air France aux Etats-Unis et vingt-sixième en Amérique du Nord.

Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026
Air France augmente ses capacités de 2% pour l'été 2026

Avec un total de près de 170 destinations desservies dans 73 pays, Air France propose pour son programme estival des capacités en croissance de 2% par rapport à l'été 2025. Sur le long-courrier, la saison est marquée par l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris CDG et Las Vegas (Nevada), assurée trois fois par semaine en Airbus A350-900, à compter du

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