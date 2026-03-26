MBDA surfe sur la croissance et double ses investissements
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Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 26 mars 2026 à 13:00

315 mots

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MBDA surfe sur la croissance et double ses investissements

Alors que la production a déjà bien augmenté, le premier missilier européen souhaite continuer dans son élan. L'anticipation est importante pour MBDA, qui souhaite pouvoir répondre aux nombreux besoins de ses clients, pour 70 %, présents sur le continent européen.

Ce 26 mars, MBDA organisait sa conférence de presse annuelle. Eric Béranger, directeur général du premier missilier européen, a pu présenter une année 2025 en pleine augmentation et ce, comme annoncé l'an dernier. "Nous voulions produire cinq fois plus d'Aster 30, nous l'avons fait" déclare le PDG avant de rajouter

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Gaétan Powis
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26/03/2026 13:00
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Défense

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Alors que la production a déjà bien augmenté, le premier missilier européen souhaite continuer dans son élan. L'anticipation est importante pour MBDA, qui souhaite pouvoir répondre aux nombreux besoins de ses clients, pour 70 %, présents sur le continent européen.

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