MBDA surfe sur la croissance et double ses investissements

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Alors que la production a déjà bien augmenté, le premier missilier européen souhaite continuer dans son élan. L'anticipation est importante pour MBDA, qui souhaite pouvoir répondre aux nombreux besoins de ses clients, pour 70 %, présents sur le continent européen.
Ce 26 mars, MBDA organisait sa conférence de presse annuelle. Eric Béranger, directeur général du premier missilier européen, a pu présenter une année 2025 en pleine augmentation et ce, comme annoncé l'an dernier. "Nous voulions produire cinq fois plus d'Aster 30, nous l'avons fait" déclare le PDG avant de rajouter
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Alors que la production a déjà bien augmenté, le premier missilier européen souhaite continuer dans son élan. L'anticipation est importante pour MBDA, qui souhaite pouvoir répondre aux nombreux besoins de ses clients, pour 70 %, présents sur le continent européen.
Ce 26 mars, MBDA organisait sa conférence de presse annuelle. Eric Béranger, directeur général du premier missilier européen, a pu présenter une année 2025 en pleine augmentation et ce, comme annoncé l'an dernier. "Nous voulions produire cinq fois plus d'Aster 30, nous l'avons fait" déclare le PDG avant de rajouter : "nous voulions produire quatre fois plus de Mistral par
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte