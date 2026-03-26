Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL
Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL
© Eve
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 26 mars 2026 à 10:39

775 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL

Eve, la filiale d’Embraer dédiée à la mobilité aérienne urbaine et aux ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), poursuit la campagne d’essais en vol de son aéronef. Celui-ci a accumulé jusqu’alors 35 vols et près d’une heure et demie de temps de vol total depuis son premier vol en décembre 2025.

Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son ADAVe

Eve Air Mobility a mené à bien un vol de son prototype d'ADAVe (eVTOL) à taille réelle au centre d'essais d'Embraer à Gavião Peixoto, au Brésil, en présence de représentants des autorités gouvernementales brésiliennes, dont le président du Brésil, Luiz Inácio

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
MBDA surfe sur la croissance, double ses investissements et veut augmenter sa production de 40 %
Défense

MBDA surfe sur la croissance, double ses investissements et veut augmenter sa production de 40 %

Alors que la production a déjà bien augmenté, le p ...

Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
Espace

Exotrail et la logistique du dernier kilomètre

Lancée autour d’un projet de moteurs électriques pour petits satellites, la société francilienne s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la souveraineté pour la logistique en orbite.

Sébastien Lecornu débloque 8,5 milliards d'euros pour les Armées : "l'urgence, ce sont évidemment les munitions"
Défense

Sébastien Lecornu débloque 8,5 milliards d'euros pour les Armées : "l'urgence, ce sont évidemment les munitions"

La guerre en Ukraine et plus récemment, la guerre ...

Antony Angrand
Antony Angrand
26/03/2026 10:39
775 mots

Avion décarboné

Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL

Eve, la filiale d’Embraer dédiée à la mobilité aérienne urbaine et aux ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), poursuit la campagne d’essais en vol de son aéronef. Celui-ci a accumulé jusqu’alors 35 vols et près d’une heure et demie de temps de vol total depuis son premier vol en décembre 2025.

Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL
Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son eVTOL

Eve poursuit la campagne d'essais en vol de son ADAVe

Eve Air Mobility a mené à bien un vol de son prototype d'ADAVe (eVTOL) à taille réelle au centre d'essais d'Embraer à Gavião Peixoto, au Brésil, en présence de représentants des autorités gouvernementales brésiliennes, dont le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Cette étape importante marque une nouvelle avancée

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

MBDA surfe sur la croissance, double ses investissements et veut augmenter sa production de 40 %
Défense

MBDA surfe sur la croissance, double ses investissements et veut augmenter sa production de 40 %
Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
Espace

Exotrail et la logistique du dernier kilomètre
Sébastien Lecornu débloque 8,5 milliards d'euros pour les Armées : "l'urgence, ce sont évidemment les munitions"
Défense

Sébastien Lecornu débloque 8,5 milliards d'euros pour les Armées : "l'urgence, ce sont évidemment les munitions"