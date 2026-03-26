« C’est un signe de dynamisme » : le club Start’Air du GIFAS accueille sa 100ème start-up
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© Daniel Chrétien
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 26 mars 2026 à 17:36

1140 mots

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« C’est un signe de dynamisme » : le club Start’Air du GIFAS accueille sa 100ème start-up

Ce jeudi 26 mars, le club Start’Air du GIFAS a organisé une cérémonie d’accueil de son 100ème membre avec la start-up CGREEN, moins de 4 ans après son lancement. « C’est un signe de dynamisme » : Olivier Andriès, président du GIFAS et DG de Safran, fait part de son optimisme à Air & Cosmos tandis que les start-ups du spatial et de l’aéronautique se préparent à de nouveaux défis dans leur montée en croissance.

Le réseau du GIFAS continue de s’agrandir avec aujourd’hui 529 sociétés fédérées. Parmi elles, de nombreuses start-ups, issues de multiples vagues d’innovation en France, débarquent remplies d’espoir et d’attentes, toutes avec le même but : traverser « la vallée de la mort », à savoir passer le cap de l’industrialisation et de

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Daniel Chretien
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26/03/2026 17:36
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Industrie

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Ce jeudi 26 mars, le club Start’Air du GIFAS a organisé une cérémonie d’accueil de son 100ème membre avec la start-up CGREEN, moins de 4 ans après son lancement. « C’est un signe de dynamisme » : Olivier Andriès, président du GIFAS et DG de Safran, fait part de son optimisme à Air & Cosmos tandis que les start-ups du spatial et de l’aéronautique se préparent à de nouveaux défis dans leur montée en croissance.

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Diversification du réseau

Ce jeudi 26

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