Air Algérie reçoit son premier A330neo

Air Algérie fait partie des nombreux clients de la famille A330. A la fin octobre, Airbus a compté près de 1900 commandes de la part de plus de 130 clients dans le monde. L’ A330neo est un atout pour la décarbonation des compagnies aériennes. Il est déjà capable de fonctionner avec 50% de SAF (carburant d’aviation durable). Le but est de monter à 100% de SAF d’ici 2030.

Expansion depuis Alger

Avec bientôt 8 A330neo dans sa flotte, Air Algérie deviendra le plus grand opérateur africain de ce genre d’appareil. La compagnie aérienne compte sur ces appareils pour moderniser sa flotte. En octobre, son PDG Hamza Benhamouda a précisé que trois autres appareils devraient être livrés d’ici la fin de l’année, les autres en 2026. Air Algérie recevra aussi l’année prochaine des ATR 72-600 pour son réseau intérieur. La compagnie recevra également ses premiers Boeing 737 Max-9 à partir de 2027.

Air Algérie va renforcer son réseau en Afrique en doublant le nombre de destinations pour atteindre une vingtaine de lignes d’ici 2028. Comme nouvelle ligne, Air Algérie a annoncé le mois dernier une liaison entre Alger et la capitale tchadienne N’Djamena, en passant par Douala au Cameroun. La ligne sera étendue jusqu’à Addis-Abeda en Ethiopie. Des projets de liaisons avec Libreville au Gabon et Luanda en Angola sont à l’étude.

L’A330neo va permettre à Air Algérie d’étendre son réseau à l’international avec des ouvertures de lignes transatlantiques avec une présence envisagée à Montréal au Canada, mais aussi asiatique avec une liaison avec Guangzhou en Chine. Air Algérie va également ouvrir avec Rotterdam aux Pays-Bas.