Airbus A330neo : Virgin Atlantic Airways en prend sept de plus

Désormais 19 Airbus A330neo pour Virgin Atlantic Airways ?

Virgin Atlantic Airways commande ferme sept Airbus A330neo supplémentaires, portant le total de ses engagements pour ce modèle de gros-porteurs propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 à 19 exemplaires. A fin juin 2024, la synthèse des ventes et livraisons Airbus affichait néanmoins quatre achats fermes d'A330-900 par la compagnie aérienne et toujours pas livrés et cinq appareils pris en location. Or, 4 + 5 + 7 = 16. Manquent à l'appel trois appareils. Des options ou l'enthousiasme du service de presse ?

319 Airbus A330neo vendus dont 307 A330-900

Toujours à fin juin 2024, les A330neo avaient enregistré 319 ventes fermes dont 307 A330-900. Avec la commande passée par Virgin Atlantic Airways, les ventes de l'A330-900 passent désormais à 314. La part des loueurs est conséquente puisqu'elle porte sur 115 unités dont 64 livrées.

Une répartition géographique assez équilibrée

Hors loueurs, les ventes de l'A330-900 s'appuient sur une répartition géographique assez équilibrée avec l'Asie-Pacifique (50) devant, suivie par l'Amérique du Nord (37), l'Europe (36). Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique Latine se partageant 27 autres.