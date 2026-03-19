AerCap commande 100 Airbus A320neo supplémentaires

Le contrat a été signé le 18 mars. AerCap Holding NV a signé une commande ferme d’une centaine d’appareils auprès d’Airbus. La commande inclut 77 A321neo et 23A320neo. C’est donc une des plus grosses acquisitions enregistrées par Airbus cette année, qui va progressivement passer le cap des 20 000 commandes cumulées de la famille A320.

AerCap se présente aujourd’hui comme le plus grand propriétaire d’avions commerciaux au monde. La holding justifie son choix du A320neo et de son grand frère A321neo au nom de l’efficacité énergétique, à l’heure où le conflit au Moyen-Orient fragilise de nouveau le prix du carburant.

Au 31 décembre 2025, AerCap possède 1 649 avions, plus de 1 200 moteurs, plus de 300 hélicoptères pour près de 300 clients dans le monde. Le groupe propose tous types d’avions commerciaux : A220, A320, A330, A350, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner, Embraer E190 et E195-E2, Embraer E175, ATR 72, De Havilland DHC8-400 etc.