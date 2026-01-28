40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force
40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force
© ULA, Reuters
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 28 janvier 2026 à 07:00

548 mots

whattsap linkedin twitter facebook

40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force

Le Congrès américain a publié un projet de loi pour le budget 2026 de la Space Force américaine, la finançant à hauteur de 26 milliards de dollars. Ajoutés à la contribution d’un autre budget déjà voté, cela fait grimper le budget total à 40 Md$, le double d’il y a 5 ans.

Créée le 20 décembre 2019 lors du premier mandat de Donald Trump, l’US Space Force voit son budget croître tous les ans. Pour l’année fiscale 2026, l’administration Trump 2 avait demandé 26 milliards de dollars. Le projet de loi publié le 20 janvier que va étudier le Congrès reprend

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Comment la France va augmenter ses capacités spatiales de renseignement ?
Défense

Comment la France va augmenter ses capacités spatiales de renseignement ?

Emmanuel Macron souhaite augmenter le nombre de capteurs en orbite basse pour le renseignement. Cela veut-il dire une nouvelle constellation satellite ? Il existe d’autres options.

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Avions commerciaux

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer

Le groupe américain est enfin redevenu bénéficiaire, mais il le doit en grande partie à la cession d’une partie de ses activités de services numériques. De nouvelles bases assainies ont néanmoins été ...

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures
Espace

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures

Le 27 janvier, le commissaire européen Andrius Kubilius a annoncé accélérer le calendrier d’Iris² et confirmé le début des opérations de Govsatcom. Une série d’annonces sur fond d’inquiétude au sujet ...

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
28/01/2026 07:00
548 mots

Défense

40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force

Le Congrès américain a publié un projet de loi pour le budget 2026 de la Space Force américaine, la finançant à hauteur de 26 milliards de dollars. Ajoutés à la contribution d’un autre budget déjà voté, cela fait grimper le budget total à 40 Md$, le double d’il y a 5 ans.

40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force
40 milliards de dollars, le nouveau budget de l’US Space Force

Créée le 20 décembre 2019 lors du premier mandat de Donald Trump, l’US Space Force voit son budget croître tous les ans. Pour l’année fiscale 2026, l’administration Trump 2 avait demandé 26 milliards de dollars. Le projet de loi publié le 20 janvier que va étudier le Congrès reprend ces chiffres, dans le cadre du financement du Pentagone à

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Comment la France va augmenter ses capacités spatiales de renseignement ?
Défense

Comment la France va augmenter ses capacités spatiales de renseignement ?
A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Avions commerciaux

A nouveau dans le vert, Boeing doit désormais confirmer
Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures
Espace

Europe spatiale : annonces autour de la militarisation des infrastructures