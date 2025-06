16 Elixir Aircraft pour Airways Aviation

46 avions commandés en moins d'un mois

En l'espace d'une semaine à peine, Elixir Aircraft, constructeur aéronautique rochelais, aura accumulé 46 commandes supplémentaires en comptant celle de l'ENAC et cette dernière, en provenance d'Airways Aviation. L'école de pilotage Airways Aviation, organisme de formation de premier plan basé partout dans le monde, a ainsi passé commande seize avions de 4e génération à Elixir Aircraft.

"Une compétitivité unique"

"La direction de la formation d'Airways Aviation a choisi l'avion Elixir pour améliorer la sécurité des vols et apporter plus de polyvalence à sa flotte.. La maîtrise des coûts d'exploitation, la légèreté de l'aérostructure et la faible consommation de carburant de l'appareil lui confèrent une compétitivité unique. L'avion sera déployé dans l'ensemble du réseau international de formation d'Airways Aviation", mentionne le communiqué de presse.

Une version turbomoteur à venir

Elixir Aircraft est ainsi devenu en quelques mois un constructeur clé dans le domaine de la formation aéronautique, alors qu'il continue d'étendre sa présence mondiale et d'élever le niveau de la formation professionnelle au pilotage. L'avionneur a également annoncé au cours de cette 55e édition du Salon du Bourget le démarrage des essais en vol de la version "turbinisée" de son appareil, par le biais d'une motorisation Turbotech, dans le cadre du projet BeautHyfuel, soutenu par le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) et la DGAC et piloté par Elixir Aircraft et Turbotech, en partenariat avec Safran Aircraft Engines, Daher et Air Liquide.