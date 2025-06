L'ENAC commande 30 avions à Elixir Aircraft

L'ENAC engagée dans le renouvellement de sa flotte

Elixir Aircraft continue de surfer sur son succès commercial. Son appareil monoplan monomoteur, déjà commandé par plusieurs écoles privées, a été sélectionné pour équiper l'ENAC et ce à hauteur de trente appareils. L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) est la 1re université aéronautique européenne. Elle forme aux métiers de l'aéronautique et du transport aérien, notamment des ingénieurs, des contrôleurs aériens et des pilotes. 2 000 étudiants sont formés par an en France et à l'étranger. En plus de son campus historique à Toulouse, l'ENAC opère ses activités aériennes depuis huit sites en France. L'école s'est engagée dans le renouvellement et la modernisation de sa flotte, composée en 2025 de 97 avions. Pour le segment VFR, c'est l'Elixir, certifié en 2020 et produit à La Rochelle, qui a été retenu pour une commande ferme de 30 avions. Les pilotes de ligne formés par l'ENAC effectueront ainsi une partie de leur formation sur Elixir à partir de 2027.

L'Elixir, avion de 4e génération produit en France...

Fondé en 2015 par trois ingénieurs, le constructeur Elixir Aircraft a obtenu la certification EASA de son avion biplace de 100 chevaux en 2020. Depuis, plus d'une trentaine d'exemplaires issus de l'usine de La Rochelle volent à travers l'Europe. 300 exemplaires figurent au carnet de commandes. L'Elixir est un avion de 4e génération, bénéficiant d'une aérostructure simplifiée, tout composite dite Carbon OneShot. Elle comprend neuf pièces seulement, sans rivets ni colle. Cette technologie innovante offre un potentiel presqu'illimité, une sécurité accrue et une maintenance réduite, tout en allégeant l'appareil, diminuant ainsi la consommation par rapport aux modèles à structure métallique ou partiellement composite.

... Acquis par de nombreux opérateurs et écoles en Europe

Cette conception innovante associée à un moteur ultra-frugal réduisant de 70% les émissions de CO2, fait de l'Elixir un avion silencieux et limite à 50€ de l'heure le coût de son exploitation. Ces atouts conviennent particulièrement à un opérateur effectuant de nombreux cycles de vol tel qu'un centre de formation. Par ailleurs, l'avionique tout écran de l'Elixir offre aux élèves pilotes un environnement très proche de celui qu'ils retrouveront aux commandes des avions commerciaux. L'Elixir a rejoint les flottes d'écoles privées telles qu'Airbus Flight Academy en France, Leading Edge Aviation au Royaume-Uni et en Espagne, Fife Flight Centre en Écosse et Egnatia Aviation en Grèce. La confiance accordée par l'ENAC apporte à Elixir Aircraft une référence publique et un soutien précieux dans son développement industriel.