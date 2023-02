10 milliards de dollars pour 486 HIMARS polonais

Le 7 février, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a autorisé un contrat estimé à environ 10 milliards de dollars pour des M142 HIMARS et des munitions pour les Forces armées polonaises. Le contrat en question comprend principalement 18 lanceurs M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) et 468 kits de modules lanceur-chargeur HIMARS , qui seront installés sur des camions polonais Jelcz. Il reprend aussi diverses munitions :

Deux systèmes mais quels achats ?

Il faut noter que cette annonce n'est en aucun cas un contrat ferme : il représente une possibilité d'achat pour la Pologne. Il faudra donc attendre la décision du gouvernement polonais pour savoir quel sera le nombre exact d'HIMARS achetés.

Il faut noter que la Pologne a déjà commandé en novembre 2022 218 lance-roquettes multiples K239 Chunmoo à la Corée du Sud (informations techniques sur le K239 dans cet article ) et il est donc fort peu probable que les 500 HIMARS seront tous commandés ; le programme d'achat des futures lance-roquettes multiples polonais devait permettre la création de 80 batteries, soit un total estimé à 500 lanceurs.

Ainsi, les 218 K239 commandés et les 20 M142 déjà en service (contrat signé en 2019), il ne reste donc plus que 262 M142 HIMARS à acheter. Cette décision date cependant des années 2010 et n'est donc peut-être plus d'actualité avec la guerre en Ukraine : les Ukrainiens ont clairement démontré qu'une poignée de lance-roquettes multiples, équipés de roquettes de précision, pouvaient infliger de gros dégâts lors d'un conflit de haute intensité. Il n'empêche, ce chiffre de 500 lanceurs reste déjà impressionnant, ne serait-ce que comparé aux capacités en Europe. Par ailleurs, ce chiffre ne prend également pas en compte les 672 nouveaux obusiers automoteurs d'artillerie lourde K9PL, également acheté à la Corée du Sud.

Enfin, ces achats font partie d'une politique de défense revue à la hausse et une volonté de moderniser et rééquiper les Forces armées polonaises et tout particulièrement les capacités terrestres. Pour plus d'informations, une série de deux articles avait déjà couvert ce sujet, résumant les principaux achats :