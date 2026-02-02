1 million de satellites, xAI : comment SpaceX prépare son entrée en bourse
publié le 02 février 2026 à 07:00

Le 30 janvier, SpaceX a proposé à la commission fédérale des communications un projet de cloud spatial reposant sur une constellation comptant un million de satellites. Sur fonds de rumeur de fusion avec xAI, SpaceX avance ses pions en vue d’une entrée en bourse dans l’année.

Surenchère

En décembre dernier, un opérateur privé chinois avait proposé une double constellation chinoise totalisant 200 000 satellites. En 2021, le Rwanda avait requis à l’Union internationale des télécommunications (ITU) des bandes spectrales pour une constellations de 300 000 satellites, un projet lié à la proposition de l’entreprise E-Space

