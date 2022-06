ZeroAvia va motoriser l'Otto Celera

Un partenariat avec Otto Aviation...

ZeroAvia a annoncé le 15 juin une collaboration avec Otto Aviation visant à développer un groupe motopropulseur hydrogène-électrique destiné à propulser l'avion Celera d'Otto. Dans le cadre de cet accord, Otto et ZeroAvia travailleront à l'intégration des moteurs ZA600 à zéro émission de ZeroAvia sur le Celera d'Otto. Cette collaboration pourrait potentiellement faire du Celera le premier avion conçu pour utiliser la propulsion à émission zéro avec les modèles de lancement.

...Sur le Celera, un avion exploitant l'écoulement laminaire

Le Celera est un avion qui a récemment fait l'actualité en raison de son dessin spécifique. Outre le fait qu'il s'agit d'un appareil transcontinental évolutif capable de transporter jusqu'à 19 passagers, avec des coûts opérationnels des vols réduits, c'est surtout sa conception "moindre traînée" qui le caractérise. La conception avancée de l'avion d'Otto offre une traînée exceptionnellement faible sur l'ensemble de l'appareil, due principalement à la conception du fuselage, de l'empennage et des ailes du Celera qui tirent largement parti de l'écoulement laminaire. L'écoulement laminaire est la solution de traînée minimale pour les surfaces d'aéronefs et se caractérise par des couches d'écoulement d'air lisses avec peu ou pas de mélange des couches adjacentes. Associé à des systèmes de propulsion à haut rendement énergétique, le Celera réduira considérablement les coûts d'exploitation et disposera ainsi d'une autonomie supérieure par rapport aux avions comparables, tout en offrant un confort optimal aux passagers et une grande capacité de chargement.

Viser des coûts d'exploitation réduits

"Lorsqu'il sera propulsé par le groupe motopropulseur de ZeroAvia, le Celera offrira des vols à longue distance sans émissions, tout en réduisant davantage les coûts d'exploitation, grâce à la réduction des coûts de maintenance et à la baisse des prix de l'hydrogène", avance ZeroAvia. La conception du Celera est très propice à l'introduction de grands volumes d'hydrogène dans le fuselage, ce qui permettra d'atteindre une autonomie de 1 000 milles nautiques (soit 1 852 km), le tout avec un impact climatique nul en termes d'émissions de carbone et d'autres émissions (comme les NOx, les SOx et les particules). Les émissions autres que de carbone provenant d'une combustion à haute température relativement inefficace représentant plus de la moitié de l'impact total de l'aviation sur le climat, les avions électriques à hydrogène à longue portée tels que Celera joueront un rôle important dans l'élimination de tous les impacts climatiques de l'aviation.

Du retrofit sur les cellules existantes aux nouveaux avions

" Le groupe motopropulseur hydrogène-électrique de ZeroAvia nous aide à concrétiser l'engagement pris par Otto de réduire les coûts d'exploitation et l'impact climatique pour les opérateurs. Otto cherche à fournir l'avion le plus efficace dans tous les sens du terme : minimiser les coûts de maintenance et d'exploitation et réduire les émissions ", a déclaré William Otto, PDG d'Otto Aviation. "La majorité de nos transactions commerciales à ce jour se sont concentrées sur des cellules existantes, ce qui est essentiel pour mettre sur le marché des vols à zéro émission aussi rapidement que possible. Toutefois, les gains d'efficacité obtenus grâce à la conception de nouvelles cellules peuvent accroître l'impact de l'aviation à zéro émission. Nous sommes heureux de collaborer avec des innovateurs, tels qu'Otto Aviation, qui mettent sur le marché des conceptions de pointe sans émissions, car nous pouvons optimiser le système de propulsion hydrogène-électrique pour ces conceptions ", a commenté Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia.

600 kW

Le développement de ce groupe motopropulseur de 600 kW fait partie du projet HyFlyer II et permettra d'obtenir un groupe motopropulseur entièrement certifié pour les avions de 19 places maximum d'ici 2024. Le projet HyFlyer II est soutenu par le ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), l'Aerospace Technology Institute (ATI) et Innovate UK dans le cadre du programme ATI. Après avoir fait voler plusieurs prototypes de 6 places en R&D, ZeroAvia prépare son premier prototype de 19 places pour son vol inaugural dans les prochaines semaines. La société est également en train de réaménager un deuxième banc d'essai Dornier-228 à Hollister, en Californie, afin de procéder à d'autres essais en vol.