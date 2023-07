ZeroAvia termine sa première campagne d'essais en vol du Dornier 228

10 vols sur le prototype hybride Do-228

ZeroAvia a annoncé le 19 juillet 2023 l'achèvement de la campagne d'essais en vol de son prototype initial ZA600 à l'aéroport de Cotswold au Royaume-Uni. Le dixième vol de la série initiale s'est achevé la semaine dernière. Il s'agissait d'un test de croisière visant à établir des projections sur les autonomies futures du système, ce qui permet d'envisager les premiers vols transnationaux comme la prochaine étape des tests et de la démonstration.

5 000 pieds et 23 min de vol d'endurance

Au cours des six derniers mois, ZeroAvia a testé successivement différents domaines de performance après le premier vol mondial du système en janvier. Au cours de cette campagne, l'avion a volé à 5 000 pieds (1 500 m), a effectué un test d'endurance de 23 minutes, a fonctionné dans une large gamme de températures allant d'un peu plus de zéro à près de 30°C, et a atteint la vitesse maximale autorisée par l'autorisation de vol délivrée par l'Autorité de l'aviation civile (CAA).

Pile à combustible

Il est essentiel de noter qu'à toutes les phases des essais, le système de production d'énergie par pile à combustible et le système de propulsion électrique, qui sont les principaux composants du nouveau moteur à zéro émission, ont fonctionné conformément aux attentes, voire plus. Le moteur électrique à hydrogène a égalé la puissance du moteur conventionnel à combustible fossile situé sur l'aile opposée, et les pilotes ont pu voler avec la poussée générée uniquement par le système de propulsion propre expérimental lors de certains essais. Le programme d'essais en vol du Dornier 228 de ZeroAvia fait partie du projet HyFlyer II, financé en partie par le gouvernement britannique via l'Aerospace Technology Institute, en collaboration avec Innovate UK et le Department for Business and Trade.