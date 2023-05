ZeroAvia et Alaska Airlines vont développer un Q400 à motorisation hydrogène électrique

Alaska Airlines partenaire avec ZeroAvia

C'est le 1er mai qu'Alaska Airlines a présenté à ZeroAvia un avion régional Dash 8 Q400 qui sera équipé d'un système de propulsion hydrogène-électrique dans le but d'étendre la portée et l'applicabilité de la technologie de vol sans émissions. Le Q400 de 76 places sera développé par ZeroAvia. Lorsque Horizon Air, la compagnie régionale d'Alaska Airlines, a retiré sa flotte de Q400, elle a réservé l'un des appareils à des fins de recherche et de développement afin de faire progresser la technologie zéro émission dans le secteur de l'aviation. L'avion a été repeint avec une livrée spéciale pour souligner la mission innovante de ce partenariat.

Un Dash 8 à motorisation hydrogène électrique

ZeroAvia a également présenté son système révolutionnaire de moteur électrique modulaire multi-mégawatt dans une configuration prototype de 1,8 MW lors de l'événement - démontré par un tour d'hélice à bord du banc d'essai HyperTruck de 15 tonnes de ZeroAvia. Associée à des piles à combustible PEM à plus haute température et à une électronique de puissance avancée - deux technologies que ZeroAvia développe en interne - la technologie de pointe du moteur électrique est l'un des trois éléments clés permettant d'obtenir des moteurs à pile à hydrogène commercialement pertinents pour les avions de plus grande taille.

Un vol d'essai l'an prochain

L'alignement du groupe motopropulseur de ZeroAvia sur la cellule du Dash 8-400 permettra de créer un avion à zéro émission commercialement viable, doté d'une technologie de moteur à pile à combustible cinq fois plus puissante que ce qui a été démontré jusqu'à présent. "Le lancement de ce programme nous met sur la voie d'un vol d'essai l'année prochaine et accélère nos progrès vers l'avenir des vols sans émissions pour Alaska Airlines et pour le monde entier", a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia.