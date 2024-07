ZeroAvia subventionné par le gouvernement britannique pour avancer sur les piles à combustible avancées

12,5 M€ pour le développement de la pile à combustible à haute température

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui que le gouvernement britannique lui avait accordé un financement de 10,5 millions de livres sterling (12,5 M€) dans le cadre du programme stratégique ATI (Aerospace Technology Institute), afin de poursuivre le développement de sa technologie de pile à combustible à haute température, une voie prometteuse pour la mise au point de systèmes de propulsion sans émissions, y compris pour les avions à réaction à fuselage monocouloir.

Démontrer des niveaux de puissance spécifique et de durabilité inédits

Dans le cadre du projet AFCAD (Advanced Fuel Cell for Aviation Decarbonisation ou Pile à combustible avancée pour la décarbonisation de l'aviation), ZeroAvia collaborera avec l'université du Kent, l'université de Coventry et le centre de recherche sur la fabrication avancée de l'université de Sheffield, afin de faire progresser cette technologie cruciale vers la commercialisation. La recherche sera axée sur le développement de composants et de piles HTPEM complètes et sur la démonstration de niveaux inégalés de puissance spécifique et de durabilité. L'AFCAD s'appuie sur les projets ATI HyFlyer I et II de ZeroAvia, qui ont été couronnés de succès et ont permis d'effectuer les premiers vols d'avions à hydrogène et ont contribué à renforcer la confiance dans le potentiel des vols commerciaux sans émissions au cours de cette décennie.

2 à 5,4 MW

Au cours du projet HyFlyer II, ZeroAvia a également fait la démonstration du plus grand module de pile HTPEM pour l'aviation, montrant ainsi que la technologie est prête à être mise à l'échelle pour les piles à combustible dans les grands avions commerciaux. L'AFCAD poursuivra le développement de cette technologie afin de débloquer le marché des gros avions régionaux à turbopropulseurs, des jets régionaux et, à terme, des avions monocouloirs, tout en développant la chaîne d'approvisionnement britannique et en faisant progresser le processus de fabrication. ZeroAvia considère que la production d'énergie par pile à combustible HTPEM est essentielle au développement de systèmes de propulsion sans émissions pour les avions de plus de 20 places, et cette technologie fait partie intégrante du moteur ZA2000 de 2 à 5,4 MW de l'entreprise pour les avions de 40 à 80 places.