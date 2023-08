ZeroAvia signe un partenariat avec Alaska Airlines

Un Dash 8 Q400 destiné à être remotorisé

C'est le 1er mai qu'Alaska Airlines a présenté à ZeroAvia un avion régional Dash 8 Q400 qui sera équipé d'un système de propulsion hydrogène-électrique dans le but d'étendre l’autonomie et l'applicabilité de la technologie de vol sans émissions. Le Q400 de 76 places sera développé par ZeroAvia. Lorsque Horizon Air, la compagnie régionale d'Alaska Airlines, a retiré sa flotte de Q400, elle a réservé l'un des appareils à des fins de recherche et de développement afin de faire progresser la technologie zéro émission dans le secteur de l'aviation. L'avion a été repeint avec une livrée spéciale pour souligner la mission innovante de ce partenariat.

1,8 MW sur banc d'essai HyperTruck

ZeroAvia a également présenté son système de motorisation électrique modulaire multi-mégawatt dans une configuration prototype de 1,8 MW lors de l'événement, démontré par le banc d'essai HyperTruck de 15 tonnes de ZeroAvia. Associée à des piles à combustible PEM à plus haute température et à une électronique de puissance avancée - deux technologies que ZeroAvia développe actuellement en interne - la technologie de pointe du moteur électrique est l'un des trois éléments clés permettant d'obtenir des moteurs à pile à hydrogène commercialement pertinents vers les avions régionaux et au-delà. L'alignement du groupe motopropulseur de ZeroAvia sur la cellule du Dash 8-400 permettra de créer un avion à zéro émission commercialement viable, doté d'une technologie de moteur à pile à combustible cinq fois plus puissante que ce qui a été démontré jusqu'à présent. "Le lancement de ce programme nous met sur la voie d'un vol d'essai l'année prochaine et accélère nos progrès vers l'avenir des vols sans émissions pour Alaska Airlines et pour le monde entier", a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia.

ZA2000 après le ZA600 sur les Dornier Do-228

Les récentes avancées de ZeroAvia ouvrent la voie à un vol potentiel du Q400, également connu sous le nom de Dash 8-400, mais démontrent également des progrès rapides vers la certification du système de propulsion ZA2000. ZeroAvia a déjà fait ses preuves en matière d'essais en vol. En janvier 2023, ZeroAvia a fait voler un avion de 19 places équipé de son prototype de moteur électrique à hydrogène de 600 kW (ZA600). L'avion bimoteur de 19 places a été réaménagé dans une configuration de banc d'essai technique pour incorporer le moteur hydrogène-électrique de ZeroAvia qui alimente l'hélice sur l'aile gauche, fonctionnant aux côtés d'un seul moteur Honeywell TPE-331 sur l'aile droite pour une redondance appropriée permettant de tester en toute sécurité la nouvelle technologie de propulsion.Pour ce programme d'essais, ZeroAvia a travaillé avec la CAA (la DGAC britannique) pour répondre à un ensemble d'exigences beaucoup plus strictes que celles que ZeroAvia avait utilisé pour son prototype 6 places en 2020. Ce vol fait suite à la démonstration d'un système de 250 kW en 2020 -le Piper M350-, qui était alors le plus grand avion au monde à utiliser une nouvelle source d'énergie sans émission.Le système ZA2000 certifiable comprendra les piles à combustible PEM à haute température de ZeroAvia (les HTPEM, acronyme de (High Temperature Proton Exchange Membrane) et le stockage de l'hydrogène liquide, indispensables pour fournir la densité d'énergie nécessaire à l'exploitation commerciale des grands avions régionaux à turbopropulseurs.

Une puissance spécifique record de 2,5 kW/kg par cellule

Les premiers essais des modules HTPEM pressurisés de 20 kW se sont déroulés dans le centre de recherche et développement de ZeroAvia au Royaume-Uni et ont démontré une puissance spécifique record de 2,5 kW/kg au niveau de la cellule, ouvrant la voie à des densités potentielles de plus de 3 kW/kg. « Il est nécessaire d'augmenter la température et la pression à l'intérieur des piles à combustible afin d'obtenir un produit commercialement viable. L'augmentation de la température et de la pression permet le refroidissement par air, réduit la traînée de refroidissement, simplifie le système et, en fin de compte, permet des applications beaucoup plus exigeantes », commente-t-on chez ZeroAvia. La poursuite des travaux de recherche devrait permettre d'obtenir une puissance spécifique du système de pile à combustible de plus de 3 kW/kg, ce qui représente un changement radical des performances par rapport aux technologies traditionnelles de pile à combustible, rendant ainsi la propulsion par pile à combustible commercialement viable pour les avions de grande taille, d’une capacité de transport allant de 40 à 80 places pour commencer, puisque le motoriste veut également proposer son système aux voilures tournantes. Cette nouvelle génération de piles à combustible pourrait également être suffisante pour permettre la mise en place de systèmes de propulsion électrique pour des avions monocouloirs à turbines de plus de 100 places tels que le Boeing 737 et l'Airbus A320.

Du PEM au HTPEM, un gain en matière de traînée

Les composants utilisés dans le système ZeroAvia ont déjà été validés par des essais indépendants réalisés par des tiers dans plusieurs laboratoires indépendants, dont un laboratoire national de premier plan du ministère américain de l'énergie. Ces essais confirment la capacité des systèmes HTPEM à accélérer le développement de groupes motopropulseurs hydrogène-électricité de grande taille pour les avions de grande capacité. Le premier vol d'un avion de 19 places réalisé récemment par ZeroAvia a utilisé des systèmes de piles à combustible PEM à basse température (LTPEM). Les systèmes LTPEM actuels fonctionnent bien à l'échelle inférieure au mégawatt de ces petits avions, mais les températures inférieures du cœur de la pile rendent plus difficile l'évacuation de la chaleur des systèmes plus importants. La technologie HTPEM élimine un certain nombre de composants du système de pile à combustible et réduit la traînée de refroidissement, permettant ainsi une charge utile et un rayon d'action commercialement pertinents. Le HTPEM de ZeroAvia peut également offrir une plus grande durabilité, réduisant ainsi les coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes. ZeroAvia a précédemment signé un partenariat d'ingénierie avec De Havilland of Canada, le constructeur de la famille d'avions Dash 8 -qui a racheté les droits intellectuels à Bombardier-, afin de permettre l'échange de données.