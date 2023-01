ZeroAvia passe aux essais en vol avec son groupe motopropulseur hydrogène-électrique de 600 kW

ZeroAvia passe aux essais en vol...

L'Autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni a accordé un permis de vol au bimoteur Dornier 228 de ZeroAvia, qui a été équipé de son prototype de groupe motopropulseur hydrogène-électrique. ZeroAvia a obtenu l'autorisation de voler après une vaste campagne d'essais au sol et un examen rigoureux du programme de développement complet.

...De son groupe motopropulseur hydrogène-électrique de 600 kW...

ZeroAviapeut donc commencer les premiers vols d'essai de son groupe motopropulseur hydrogène-électrique de 600 kW. L'avion bimoteur de 19 places a été réaménagé dans une configuration de banc d'essai technique pour incorporer le moteur hydrogène-électrique de ZeroAvia qui alimente l'hélice sur l'aile gauche, fonctionnant aux côtés d'un seul moteur Honeywell TPE-331 sur l'aile droite pour une redondance appropriée permettant de tester en toute sécurité la nouvelle technologie de propulsion.

Part 21

Pour ce programme d'essais, ZeroAvia a travaillé avec la CAA pour répondre à un ensemble d'exigences beaucoup plus strictes que celles que ZeroAvia avait utilisé pour son prototype 6 places en 2020. La part 21 est un terme standard de l'industrie utilisé pour décrire l'approbation réglementaire des organisations de conception et de production d'aéronefs, et la certification des produits, pièces et appareils pour les aéronefs. L'obtention de ce permis de vol est une étape importante dans le cheminement de ZeroAvia vers la commercialisation.

Une configuration certifiable d'ici fin 2023

"L'obtention de ce permis de vol ouvre la voie à la présentation d'une configuration commercialement certifiable pour le ZA600 d'ici la fin de 2023, avant la livraison des groupes motopropulseurs pour les premiers itinéraires commerciaux pour les avions de 9 à 19 places qui débuteront en 2025. Avec 1 500 moteurs en pré-commande, des partenariats avec sept constructeurs d'avions et de multiples partenariats avec les carburants et les aéroports, ZeroAvia est bien placée pour mener la transformation de l'industrie vers un avenir propre", commente Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia. "Lorsque les vols d'essai commenceront en janvier, le banc d'essai Dornier 228 de ZeroAvia devrait devenir le plus grand avion à voler avec un groupe motopropulseur hydrogène-électrique", ajoute-t-il.