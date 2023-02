ZeroAvia, l'aéroport de Rotterdam et Shell s'associent pour des vols décarbonés fin 2024

ZeroAvia signe avec l'aéroport de Rotterdam La Haye et Shell

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec Shell, l'aéroport de Rotterdam La Haye et l'aéroport d'innovation de Rotterdam La Haye. Les partenaires vont développer un concept d'opérations employant l'hydrogène dans les aéroports avec des vols de démonstration à la clé, vers des destinations européennes d'ici la fin de 2024. Les vols commerciaux avec passagers sont prévus d'ici 2025. Cette collaboration spécifique se concentrera sur la desserte du premier vol hydrogène au départ de Rotterdam, y compris l'exploitation de l'aéroport, le développement de l'infrastructure et des opérations sur le terrain pour piloter de manière satisfaisante la distribution, le stockage et la distribution d'hydrogène pour l'aviation, ce qui permettra de décarboniser l'ensemble de l'écosystème aéroportuaire.

Dans un rayon de 250 nautiques, soit 463 km de Rotterdam

Le projet vise à soutenir l'exploitation d'aéronefs utilisant de l'hydrogène gazeux pour alimenter les moteurs ZA600 à hydrogène électrique et à émissions nulles de ZeroAvia. Pour ces vols de démonstration spécifiques, les parties visent à établir des routes vers des aéroports en Europe dans un rayon de 250 nautiques (463 km) de Rotterdam. Le mois dernier, ZeroAvia a effectué le premier vol d'un avion de 19 places propulsé par son prototype de moteur ZA600. Ce projet visera également le développement de normes et de protocoles spécifiques à l'aviation en matière de sécurité, de ravitaillement et de gestion de l'hydrogène, afin de permettre le déploiement de ce carburant prometteur de manière transparente. Les parties travailleront ensemble dans le cadre de discussions avec des opérateurs aériens potentiels pour la démonstration initiale et les vols commerciaux ultérieurs.

Etapes et objectifs

"Le fait d'avoir ce consortium, qui comprend l'aéroport d'innovation de Rotterdam-La Haye et Shell, fait avancer le ballon d'une distance significative vers notre objectif d'opérations commerciales", a déclaré Arnab Chatterjee, vice-président de l'infrastructure de ZeroAvia. "Certains des premiers passagers de vols à émissions nulles au monde pourraient s'envoler de Rotterdam. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais avec des étapes et des objectifs clairs identifiés, le travail difficile commence vraiment maintenant pour mettre en place l'infrastructure et explorer les protocoles et les normes nécessaires", a-t-il ajouté.

Les essais en vol du groupe motopropulseur ZA600 par ZeroAvia font partie de HyFlyer II, un projet de R&D soutenu en partie par le programme ATI du gouvernement britannique. Le projet a également vu la poursuite du développement du démonstrateur HARE (Hydrogen Airport Refuelling Ecosystem) de ZeroAvia aux côtés du partenaire du projet EMEC, et séparément ZeroAvia a développé un pipeline de ravitaillement en hydrogène à l'aéroport de Cotswold.