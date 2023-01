ZeroAvia fait voler son Dornier 228 avec son groupe motopropulseur hydrogène électrique

Un premier vol de 6 minutes au décollage de Cotswold...

ZeroAvia a fait voler le 19 janvier 2023 son Dornier 228 propulsé par un moteur hydrogène-électrique. L'avion d'essai Dornier 228 de 19 places, équipé d'un prototype grandeur nature de moteur électrique à hydrogène sur l'aile gauche de l'avion, a décollé depuis le centre de R&D de la société à l'aéroport de Cotswold dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni. Le vol a duré 6 minutes. Ce vol s'inscrit dans le cadre du projet HyFlyer II, un important programme de R&D soutenu par le programme phare ATI du gouvernement britannique, qui vise à développer un groupe motopropulseur de 600 kW pour permettre aux avions de 9 à 19 places du monde entier de voler sans émissions.

...Avec un Dornier 228 à motorisation hybride avec moteur hydrogène-électrique

L'avion bimoteur a été modifié pour incorporer le moteur hydrogène-électrique de ZeroAvia sur son aile gauche, qui fonctionne alors aux côtés d'un seul moteur Honeywell TPE-331 stock sur l'aile droite. Dans cette configuration d'essai, le groupe motopropulseur hydrogène-électrique comprend deux piles à combustible, avec des batteries lithium-ion fournissant la puissance de pointe pendant le décollage et ajoutant une redondance supplémentaire pour des essais sûrs. Dans cette configuration de banc d'essai, les réservoirs d'hydrogène et les systèmes de production d'énergie des piles à combustible étaient logés à l'intérieur de la cabine. Dans une configuration commerciale, un stockage externe serait utilisé et les sièges restaurés.

Vers une configuration certifiable en 2023...

Tous les systèmes ont fonctionné comme prévu. Il s'agit du plus gros moteur ZeroAvia testé à ce jour, et il place la société sur la voie directe d'une configuration certifiable qui sera finalisée et soumise à la certification en 2023, ce programme servant également de clé pour débloquer un développement technologique rapide pour des avions plus grands. Le programme de groupe motopropulseur de 2 à 5 MW de ZeroAvia, déjà en cours, mettra à l'échelle la technologie de moteur propre pour des avions de 90 places, avec une expansion ultérieure vers des démonstrateurs d'avions à fuselage étroit au cours de la prochaine décennie.

...Et de potentielles liaisons commerciales d'ici 2025

Cette campagne d'essais en vol est menée dans le cadre d'un permis de vol complet Part 21 avec la CAA britannique, ce qui représente un ensemble d'exigences beaucoup plus strictes par rapport au cadre E-Conditions que ZeroAvia a utilisé pour ses essais en vol de prototypes de 6 places au cours des années précédentes. Cela signifie que les processus et les approches de conception de l'entreprise sont arrivés à maturité et que l'entreprise est prête à procéder à la certification commerciale complète de ses moteurs. ZeroAvia va maintenant travailler à l'obtention de sa configuration certifiable afin d'offrir des liaisons commerciales utilisant cette technologie d'ici 2025. Le Dornier 228 effectuera une série de vols d'essai depuis Kemble, puis des vols de démonstration depuis d'autres aéroports. Il y a presque exactement deux ans, ZeroAvia a effectué le premier de plus de 30 vols d'un avion Piper Malibu de six places utilisant un groupe motopropulseur hydrogène-électrique de 250 kW.