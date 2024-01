ZeroAvia et Verne s'associent pour étudier l'hydrogène cryocompressé pour les aéroports et les avions

Un protocole pour évaluer l'utilisation de l'hydrogène cryocompressé

ZeroAvia et Verne ont annoncé le 16 janvier 2024 la signature d'un protocole d'accord pour évaluer conjointement les possibilités d'utilisation de l'hydrogène cryocompressé (CcH2) à bord des avions et de ravitaillement en CcH2 à partir de sources d'hydrogène gazeux (GH2) et d'hydrogène liquide (LH2). Si ZeroAvia se concentre sur le développement de moteurs hydrogène-électriques pour tous les types d'avions, Verne de son côté est une jeune pousse spécialisée dans les technologies de stockage et de ravitaillement en hydrogène, qui se concentre sur les solutions utilisant l'hydrogène cryocompressé pour les transports lourds. L'hydrogène cryocompressé stocke l'hydrogène gazeux à des températures froides, augmentant ainsi la densité énergétique du carburant, ce qui pourrait permettre une plus grande autonomie par rapport aux avions fonctionnant au GH2.

Des avantages intéressants en théorie



Selon l'analyse de Verne, l'hydrogène cryocompressé peut atteindre une densité d'hydrogène utilisable de 40 % supérieure à celle de l'hydrogène liquide et de 200 % supérieure à celle de l'hydrogène gazeux à 350 bars. En outre, l'application de l'hydrogène cryocompressé promet de réduire considérablement le coût de la densification et le temps de ravitaillement, d'augmenter le temps de repos par rapport aux systèmes LH2 et d'éliminer potentiellement la ventilation pour la gestion de la pression. ZeroAvia et Verne évalueront les avantages potentiels de l'extension de l'infrastructure de stockage et de ravitaillement en CcH2 dans les aéroports du monde entier, à mesure que la propulsion hydrogène-électrique s'adaptera à des avions de plus en plus grands. Les deux entreprises travailleront également ensemble à l'élaboration d'un modèle pour les premiers sites aéroportuaires en Californie.

Vers la démonstration du prototype de stockage CcH2

Verne a mis au point de grands systèmes de stockage de l'hydrogène, d'une capacité de 4 MWh. Récemment, Verne et le Lawrence Livermore National Laboratory ont annoncé la démonstration du prototype de stockage CcH2 de Verne, d'une capacité de 1 MWh. Verne a reçu des subventions fédérales pour le développement de sa technologie, notamment de l'ARPA-E. Verne est soutenu par le Climate Pledge Fund d'Amazon, Caterpillar Venture Capital, Collaborative Fund et d'autres investisseurs de premier plan. Tout en travaillant rapidement au développement de sa technologie de propulsion, ZeroAvia a participé activement à la démonstration d'une infrastructure aéroportuaire à l'hydrogène. "Il est important pour nous de trouver des solutions optimales pour soutenir les écosystèmes d'hydrogène dans les aéroports, alors que nos moteurs ne sont qu'à quelques années de voler avec des passagers et du fret. L'augmentation de la capacité de stockage et de la vitesse de ravitaillement à l'aide de nouvelles technologies est une voie importante pour l'expansion de l'aviation à hydrogène", a déclaré Sergey Kiselev, directeur commercial de ZeroAvia.