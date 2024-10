ZeroAvia et PowerCell collaborent au développement de piles à combustible de nouvelle génération

Nouveau protocole d'accord avec le groupe PowerCell

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau protocole d'accord avec le groupe PowerCell pour collaborer sur les technologies de piles à combustible de nouvelle génération. La R&D conjointe se concentrera sur les piles à combustible à température intermédiaire et à haute température, ce qui ouvrira la voie à des applications plus gourmandes en énergie, telles que les grands avions et les hélicoptères. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis quelques années, les piles à combustible PowerCell faisant partie des groupes motopropulseurs prototypes de ZeroAvia qui ont alimenté les deux démonstrateurs de vol à pile à combustible révolutionnaires pilotés par ZeroAvia.

LT-PEM multi-piles sur mesure

ZeroAvia est en train de concevoir une architecture d'équilibre de l'installation multi-piles sur mesure utilisant les piles à membrane échangeuse de protons à basse température (LT-PEM) de PowerCell, applicable aux applications aéronautiques. À ce titre, le fabricant suédois de piles à combustible est un fournisseur clé du premier groupe motopropulseur de 600 kW de ZeroAvia (ZA600), conçu pour des avions d'une capacité maximale de 20 places.

Une densité de puissance record dans l'industrie, supérieure à 2,5 kW/kg

Les piles à combustible PEM haute température (HT-PEM) de ZeroAvia - qui font partie de la feuille de route pour la livraison du groupe motopropulseur ZA2000 pour les avions de 40 à 80 places et qui constituent un élément clé de l'offre de composants de l'entreprise à d'autres innovateurs en matière de vol propre - démontrent déjà une densité de puissance record dans l'industrie, supérieure à 2,5 kW/kg au niveau de la pile, avec une voie claire pour atteindre plus de 3 kW/kg au niveau du système dans les mois à venir. L'augmentation de la température de fonctionnement des systèmes de piles à combustible peut permettre de réduire le refroidissement et l'humidification nécessaires, de simplifier l'architecture et d'améliorer la quantité de puissance pour une unité de poids donnée.

Amener les piles à combustible avancées à des niveaux de TRL élevés

La collaboration s'appuiera sur la longue expérience de PowerCell en matière d'industrialisation des technologies hydrogène-électricité pour amener les solutions de piles à combustible avancées à des niveaux de TRL élevés. Pour ZeroAvia, ce sera l'occasion d'exploiter sa technologie dans différents secteurs, tout en continuant à se concentrer sur l'aérospatiale. ZeroAvia a déjà testé un prototype de son premier moteur (ZA600) à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique et a déposé sa demande de certification pour le ZA600 à la fin de l'année dernière. L'entreprise a également réalisé des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les principales technologies de base du système ZA2000, notamment les réservoirs cryogéniques de LH2, les piles à combustible PEM à haute température et les systèmes de propulsion électrique. Le système ZA2000 prendra en charge des avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR72 ou le Dash 8 400.