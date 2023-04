ZeroAvia et Absolut Hydrogen s’associent pour le ravitaillement en hydrogène liquide

Production, stockage et ravitaillement en hydrogène liquide

ZeroAvia et Absolut Hydrogen ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à explorer conjointement la production, le stockage et le ravitaillement en hydrogène liquide (LH2) dans les aéroports. Les partenaires travailleront ensemble pour construire et démontrer la liquéfaction et le stockage de l'hydrogène liquide dans un contexte aéroportuaire et, à terme, explorer les développements technologiques, l‘exploitation opérationnelle, les procédures de sécurité et les normes pour un déploiement à plus grande échelle afin de fournir de l'hydrogène liquide aux aéronefs.

Des liquéfacteurs pour toute une gamme d'utilisation...

Absolut Hydrogen, une filiale du Groupe Absolut basée à Grenoble, officie dans le développement de systèmes LH2 pour la mobilité lourde dans des utilisations aéronautiques, maritimes et terrestres, en s'appuyant sur l'expertise du Groupe Absolut et sa connaissance industrielle approfondie des les systèmes cryogéniques complexes. Absolut Hydrogen propose une gamme complète de produits LH2 avec un liquéfacteur d'hydrogène de petite taille (< 50 kg/jour), un liquéfacteur de H2 basé sur la technologie Turbo-Brayton de 100kg/jour et un liquéfacteur de 1T/jour basé sur cette même technologie.

...Dont le ZA2000 de 2 à 5,4 MW

Alors que les premiers moteurs certifiés de ZeroAvia pour des avions jusqu'à 19 places seront alimentés par de l'hydrogène gazeux, le ZA2000 - un groupe moteur modulaire de 2 à 5,4 MW pour des avions de 40 à 80 places, dont la mise en service est prévue pour 2027 - nécessitera de l'hydrogène liquide. La densité énergétique volumétrique du carburant s'en trouvera améliorée, ce qui permettra de prendre en charge des avions plus grands, transportant plus de passagers, aux itinéraires types plus longs. Cette décision va permettre de renforcer l'avantage de ZeroAvia dans le développement de solutions pour les gros avions régionaux et bien au-delà, suite à l'annonce récente de sa technologie de pile à combustible à haute température, qui promet la puissance nécessaire pour les avions de plus grande taille.