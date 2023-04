Wright présente la maquette de son unité de propulsion électrique de 2 MW

Arpa-E

Wright a fait partie de la vitrine technologique du Sommet de l'innovation énergétique 2023 Arpa-E, qui s'est tenu du 22 au 24 mars à National Harbor, dans le Maryland aux Etats-Unis. Cette année, le sommet a été le plus grand jamais organisé avec plus de 400 exposants. Parmi les participants, on comptait de nombreux représentants du gouvernement, de l'armée, de la technologie et du secteur financier. L'Arpa-E est l'acronyme de Advanced Research Projects Agency - Energy ou Agence des projets de recherche avancée - Énergie et dépend de ce fait du ministère américain de l'énergie, qui sponsorise certaines recherches par le biais de fonds accordés. "L'Arpa-E (Advanced Research Projects Agency-Energy) fait progresser les technologies énergétiques à fort potentiel et à fort impact qui sont trop précoces pour faire l'objet d'investissements du secteur privé", mentionne l'organisme.