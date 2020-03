Wizz Air va lancer une low cost à Abu Dhabi

Deux projets concurrents

Abu Dhabi, et plus largement la région du Golfe Persique, est en train de devenir le nouveau terrain de jeu du transport aérien low cost. Après l'annonce du projet de création d'une compagnie low cost en octobre dernier entre Etihad Airways et Air Arabia, déjà à Abu Dhabi, c'est au tour de la compagnie low cost hongroise Wizz Air de débarquer avec un nouveau projet. Elle vient de signer un engagement contraignant avec son partenaire local Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADDH) pour créer conjointement une nouvelle compagnie low cost, baptisé Wizz Air Abu Dhabi.

Bientôt un CTA

Le nouveau transporteur devrait débuter ses opérations à partir de l'automne 2020 au départ de l'aéroport de Abu Dhabi International, avec des liaisons vers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Wizz Air a déjà débuté les procédures pour obtenir un certificat et une licence de transporteur aérien auprès de l'Autorité Générale de l'Aviation civile des Emirats Arabes Unis.

Le transport low cost va rapidement décoller dans le Golfe

Wizz Air, dont le réseau est centré sur l'Europe Occidentale et centrale opère une flotte de 119 Airbus de la famille A320 et en a 257 en commande. Malgré tout, rien n'a encore été dévoilé sur le choix qui serait fait pour la filiale d'Abu Dhabi. Le transport low cost est encore très peu développé à Abu Dhabi, puisque selon les analystes, il ne représenterait que 6% de la capacité des sièges au départ de l'émirat. Avec le regain de concurrence qui s'annonce, les choses devrait rapidement changer. Rappelons que Air Arabia a passé lors du dernier salon de Dubai une commande de 120 Airbus, sans préciser quelle part irait à sa filiale créée avec Etihad Airways. Plus régionalement, le duo Emirates-Flydubai prend aussi de plus en plus d'ampleur.