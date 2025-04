WestJet va lancer deux nouveaux vols saisonniers au départ de Paris CDG

Cet été, la compagnie canadienne WestJet va proposer à ses clients français de sortir des sentiers battus pour découvrir deux destinations du "Canada atlantique", les villes de Halifax (Nouvelle-Ecosse) et de Saint John's (Terre-Neuve). Les deux destinations seront desservies à partir du 16 mai pour Halifax et du 18 mai pour Saint John's, jusqu'au 19 octobre.

La ville de Halifax sera desservie quatre fois par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et samedis) et Saint John's sera desservie une fois par semaine (le dimanche). Les vols vers Halifax décolleront du terminal 2F de Paris CDG à 11h40 et arriveront en Nouvelle-Ecosse à 13h47, heure locale. Le retour se fera à 23h15 au départ d'Halifax, avec une arrivée à Paris CDG le lendemain à 10h26. Les vols vers Saint John's décolleront du terminal 2F à 11h30 et arriveront à Saint John's à 13h04, heure locale. Le retour se fera de Saint John's à 00h30 et arriveront à Paris à 10h15. Les vols seront opérés en Boeing 737 MAX 8 en configuration bi-classe (classe premium et économie).

Partenariats avec Air France et Delta

Toute l'année, WestJet opère déjà un vol quotidien au départ du terminal 2F de Paris CDG vers son hub principal de Calgary (Alberta). Les vols sont opérés au départ de Paris à 12h55, et atterrissent à 14h05 à Calgary (heure locale). Le retour se fait au départ de Calgary à 18h15, heure locale, et atterrit à Paris CDG le lendemain à 10h55. Les vols Paris-Calgary sont opérés en Boeing 787-9 tri-classe (business class, premium et classe economie). Au départ de Calgary, WestJet opère plus de 60 destinations soit jusqu'à 172 vols par jour. Elle propose des vols à travers le Canada, les USA, les Caraïbes et jusqu'en Corée du Sud. La compagnie dispose d'une flotte de 171 appareils (32 Boeing 737 MAX 8, 46 Boeing 737-800 NG, 39 Boeing 737-700 NG, 7 Boeing 787-9 et 47 De Havilland Dash 8-400). WestJet bénéficie aussi au départ de 53 villes européennes et de la province française d'un accord de partage de codes avec Air France, via Paris CDG. Vers les Etats-Unis, WestJet bénéficie d'un accord de partage de codes vers 25 villes dont les principaux aéroports d'Atlanta, Los Angeles, Minneapolis, Détroit, Seattle, Toronto, Edmonton et Vancouver.