Vueling va proposer 69 routes au départ de France cet été

Plus que jamais, la compagnie espagnole Vueling, filiale du groupe IAG, se positionne comme le principal concurrent low cost de Transavia à Paris et dans le reste de la province française. Le transporteur proposera pour la saison estivale un total de 69 routes au départ de France, avec 54 routes directes au départ des deux aéroports parisiens et 15 routes au départ des aéroports de province (Nantes, Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Bastia)

Au départ d'Orly, Vueling proposera ainsi des liaisons vers l'Allemagne (Hambourg, Leipzig-Halle, Nuremberg), le Danemark (Copenhague et Billund), l'Egypte (Alexandrie), l'Espagne (Lanzarote, Malaga, Barcelone, Fuerteventura, Grenade, Ibiza, La Corogne, Minorque, Asturies, Palma de Majorque, Santander, Ténérife, Valence, Jerez, Saragosse, Santa Cruz de la Palma), l'Irlande (Dublin et Cork), l'Italie (Bergame, Bologne, Bari, Rome, Florence, Gênes, Turin, Milan), Malte (La Valette), Maroc (Agadir, Tanger), le Portugal (Lisbonne, Porto), la Republique Tchèque (Prague), la Suède (Stockholm, Göteborg), le Royaume-Uni (Birmingham, Cardiff, Edimbourg, Glasgow, Londres, Newcastle), la Norvège (Bergen), la Croatie (Split). La compagnie espagnole opère aussi des vols vers Alicante, Barcelone, Bilbao, Grande Canarie, Saint Jacques de Compostelle et Séville au départ de Paris CDG.

Vueling opère aussi quatre liaisons au départ de Nantes (Malaga, Barcelone, Palma, Séville), une liaison au départ de Nice (Barcelone), trois liaisons au départ de Lyon (Malaga, Barcelone, Palma), deux liaisons au départ de Bordeaux (Barcelone, Palma), quatre liaisons au départ de Marseille (Malaga, Barcelone, Palma, Alger), une liaison au départ de Bastia (Barcelone). Sur l'ensemble de son réseau, Vueling propose un ensemble de 330 liaisons, dont 224 à l'international, avec un fort développement à Orly et à Londres-Gatwick, avec un niveau quasi similaire à celui de 2019.