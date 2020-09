Vueling va lancer des vols intérieurs en France en octobre

La carte du réseau aérien régional français va connaître une grande nouveauté à partir du mois prochain. A compter du 16 octobre et jusqu'au mois de mars 2021, la compagnie Vueling va proposer pour la première fois des vols intérieurs depuis qu'elle a ouvert des vols au départ de France en 2005. Elle proposera trois lignes au départ de Paris Orly vers Marseille, Montpellier et Brest. La compagnie low cost propose à la vente 39 000 sièges et exploitera deux vols hebdomadaires, tous les vendredis et dimanches.

Quatre avions basés à Orly

Les trois lignes seront proposées au tarif de 29 euros l'aller simple (tarif Basic, taxes incluses). A noter que depuis le 10 mars, Vueling propose à ses clients un changement de vol gratuit (seule la différence de tarif s'applique si le tarif initial n'est plus disponible). La compagnie low cost proposera en octobre un total de 33 lignes directes au départ de 8 aéroports de France, dont 24 au départ de Paris Orly où elle a quatre avions basés.