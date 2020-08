Vueling réduit de 20% ses capacités en septembre

Compte du redémarrage plus lent que prévu, la compagnie Vueling adapte son programme et propose en septembre 20% de capacités de moins qu'au mois d'août. Plus de 1,7 millions de sièges seront mis en ligne sur 208 routes. Au total, 2226 vols hebdomadaires vont être assurés sur le mois. En France, un total de plus de 221 000 sièges sont proposés à la vente, soit une baisse de 26% par rapport au mois d'août.

Des lignes au départ d'Orly, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Lyon.

Vueling exploite en septembre 30 liaisons en France, dont 20 au départ de Paris-Orly. Les autres liaisons sont Marseille-Barcelone, Marseille-Palma, Marseille-Malaga, Marseille-Alger, Nantes-Barcelone, Nantes-Malaga, Nantes-Palma, Nice-Barcelone, Toulouse-Barcelone, Lyon-Barcelone. Au départ de Paris-Orly, Vueling proposera des lignes vers Barcelone, Londres-Gatwick, Palma de Majorque, Grande Canarie, Saint-Jacques de Compostelle, Rome-Fiumicino, Séville, Ibiza, Bilbao, Alicante, Valence, Malaga, Milan, Florence, Lisbonne, Porto, Ténérife, Lanzarote, Fuerteventura et Venise.