Vueling rafle la totalité des slots libérés par Air France à Orly

La Commission européenne a annoncé le 20 septembre qu'elle avait désigné la low cost espagnole Vueling pour récupérer le portefeuille de 18 créneaux journaliers libérés par Air France à Paris-Orly. Ceux-ci seront mis à disposition pour remédier à d'éventuelles distorsions de concurrence indues à la suite de sa recapitalisation par l'Etat français, autorisée par la Commission en avril 2021.

"A l'issue d'une procédure ouverte, Vueling obtiendra 18 des créneaux de décollage et d'atterrissage journaliers détenus actuellement par Air France à l'aéroport de Paris-Orly. Cela permettra à Vueling d'élargir ses activités dans cet aéroport très saturé contribuera ainsi à garantir des prix équitables et un choix accru pour les consommateurs européens. Cela contribue également à ce que le soutien en capital considérable accordé à Air France permette à cette compagnie aérienne de surmonter les difficultés financières due à la pandémie de Covid-19 sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique", précise dans un communiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de la concurrence.

Un mandataire veille au grain

Le 5 avril 2021, la Commission a approuvé le projet de la France d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros pour la recapitalisation d'Air France, à travers sa holding. La mesure a été autorisée en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'Etat, sous condition, notamment, de la mise en oeuvre, par la France, de mesures supplémentaires visant à préserver une concurrence effective. Un mandataire chargé de la surveillance a été désigné par Air France et sa holding pour surveiller et garantir le respect des différents engagements pris dans le cadre de la décision de la Commission.

Des nouveaux vols pour Vueling à partir de novembre

Conformément aux engagements, la Commission doit approuver le transporteur concurrent auquel seront attribués les créneaux d'Air France, à l'issue d'une procédure transparente et non discriminatoire. L'appel à propositions a été publié le 25 juin 2021 par le mandataire chargé de la surveillance. Un certain nombre de transporteurs y ont participé. Sur la base d'une évaluation, la Commission européenne a placé la proposition de Vueling à la première place. Vueling est à présent prioritaire pour conclure avec Air France l'accord donnant accès aux créneaux qui permettront à Vueling d'élargir ses activités à l'aéroport de Paris-Orly et de proposer de nouveaux vols à partir de novembre 2021.