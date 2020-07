Vueling proposera 30 routes au départ de 7 aéroports français en août

Vueling monte fortement en charge cet été au départ de plateformes françaises. En août, Vueling opérera un total de 30 routes au départ de sept aéroports français. La filiale low cost du groupe IAG proposera sept nouvelles routes par rapport aux liaisons opérées en juillet. Au départ de Paris-Orly, Vueling opère déjà en juillet 15 lignes (Barcelone, Londres, Séville, Palma de Majorque, Ibiza, Bilbao, Alicante, Malaga, Valence, Gran Canaria, Rome, Milan, Florence, Lisbonne et Porto) et ajoutera Lanzarote et Ténérife sud en août.

Depuis Nantes, Vueling propose deux vols par semaine vers Malaga en juillet et en août. La compagnie espagnole propose aussi quatre vols par semaine vers Barcelone et passera à un vol par jour en août. Elle assurera aussi un vol par semaine vers Palma en juillet et en août. Au départ de Marseille, la compagne propose à partir du 9 juillet trois vols par semaine vers Barcelone et passera à quatre en août. Un vol par semaine sera assuré à partir du 1er août vers Malaga. Depuis Lyon, Vueling opère déjà deux vols par semaine vers Barcelone et passera à trois en août. A partir du 1er août, elle opérera aussi un vol par semaine vers Palma et Malaga. Depuis Bordeaux, Vueling propose deux vols par semaine vers Barcelone à partir du 9 juillet et passera à quatre fréquences en août. Là encore, une fréquence hebdomadaire vers Palma sera opérée à partir du 1er août. Au départ de Nice, la liaison vers Barcelone opérée six fois par semaine en juillet, montera jusqu'à deux fréquences par jour en août. Enfin, au départ de Toulouse, Vueling assurera une fréquence par semaine en août.