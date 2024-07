Vueling fête ses 20 ans d’existence

Depuis son premier vol entre Barcelone et Ibiza le 1er juillet 2004, la low cost espagnole Vueling a connu une croissance très dynamique. Dès la première année de lancement, Paris faisait partie des 5 premières destinations desservies avec 2 appareils A320 ; les 4 autres aéroports étaient Barcelone, Bruxelles, Ibiza et Palma de Majorque. Dès 2005, la compagnie transportait déjà plus de 2 millions de passagers. En 2007, la compagnie espagnole a ouvert deux bases : la première à l’international à l’aéroport d’Orly marquant l’importance majeure accordée au marché français, et la seconde à Séville. Cette année a été marquée par un réseau de 25 destinations. C’est en 2010 que Vueling établi sa stratégie de hub à l’aéroport de Barcelone-El Prat, offrant les premiers vols en connexion via Barcelone. En 2013, Vueling rejoint le groupe IAG et ajoute 50 nouvelles dessertes à son réseau. Deux ans plus tard, en 2015, la compagnie accueille son premier A321 et en 2016, elle lance plus de 75 nouvelles routes. En 2017, soit 13 ans après son lancement, Vueling célèbre son 100 millionième passager à Barcelone. L'année 2018 a vu l'arrivée du premier appareil A320neo dans la flotte de Vueling révélant la stratégie de la compagnie de limiter son empreinte sur l’environnement. En 2021, la compagnie a effectué son premier vol utilisant des carburants d'aviation durable (CAF) et a été élue meilleure compagnie low-cost en Europe. En 2023, Vueling a introduit de nouveaux sièges plus légers pour améliorer son empreinte carbone. Cette même année, dans le cadre du renouvellement de sa flotte, la compagnie a basé tous ses appareils A321neo à Paris-Orly.

Présence sur huit aéroports français

En 20 ans, la compagnie espagnole a développé une présence sur 8 aéroports français (Paris-Orly, Paris-CDG, Bastia, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice), avec cet été 42 lignes directes vers un grand nombre de destinations dans 9 pays. Vueling est aujourd’hui le deuxième opérateur à Paris-Orly avec 28 lignes opérées cet été, notamment la toute nouvelle desserte Paris-Orly<>Londres-Heathrow. Elle s’est imposée comme une compagnie aérienne incontournable pour les voyages entre la France et l’Espagne transportant un passager sur trois entre les 2 pays. Ce sont même plus d’un passager sur deux qui choisissent Vueling pour les voyages entre Paris et Barcelone. En 2024, la compagnie opère 250 routes connectant 30 pays et exploite 215 000 vols annuels. En 2023, elle a transporté 36,8 millions de passagers.