Vueling crée des groupes de travail pour développer les biocarburants

La compagnie low cost espagnole Vueling, appartenant au groupe IAG (la holding à laquelle appartient aussi British Airways, Iberia et Aer Lingus), a annoncé qu’elle avait signé plusieurs accords de coopération avec plusieurs sociétés de production de SAF (Sustainable aviation fuel, ou carburant d’aviation durable) afin de créer des groupes de travail et de faire progresser le déploiement de carburant durable dans les opérations quotidiennes. L’objectif est de développer des lignes de recherche communes dans le domaine des carburants de nouvelle génération pour le secteur de l’aviation en utilisant comme matières premières des sources entièrement durables comme les déchets urbains, la captation de CO2 dans l’air et de l’hydrogène généré par des énergies renouvelables. Par ailleurs, la compagnie demandera aussi aux gouvernements des subventions pour des projets de construction de centrales SAF en Espagne, par le biais , par exemple des fonds Next Generation (plan de relance européen de 2020).

Réduction de 5000 tonnes de CO2 par an

Depuis 2019, Vueling dispose de la troisième flotte la plus moderne d’Europe (25 Airbus A320neo) qui génère 18% d’émissions de CO2 en moins par rapport aux avions de génération précédente. Par ailleurs, Vueling a mené différentes initiatives qui permettent de réduire les émissions de CO2 de près de 5 000 tonnes par an, en réduisant notamment le poids de ses avions. Par ailleurs, Vueling collabore activement avec ENAIRE, l’organisme en charge de la gestion du trafic aérien en Espagne pour progresser dans l’optimisation de l’efficacité des vols et de la gestion aérienne.