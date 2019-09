Vueling accueille son 2 millionième passager à Nantes-Atlantique

Huit ans après le début de ses activités à l'aéroport de Nantes-Atlantique, la compagnie low cost Vueling (groupe IAG) a accueilli son deux-millionième passager sur la plateforme nantaise. Le passager, Sylvain Floc, remporte un aller-retour gratuit pour deux personnes au départ de Nantes.

La compagnie low cost est présente à Nantes depuis 2011, année d'ouverture de sa première ligne vers Barcelone, qui reste la plus importante route du transporteur avec jusqu'à deux fréquences quotidiennes en période estivale. Pour la saison en cours, Vueling propose 334 000 sièges au départ de la plateforme nantaise avec huit lignes vers Barcelone (deux vols quotidiens), Malaga (quatre vols/semaine), Rome (quatre vols/semaine), Palma de Majorque (trois vols/semaine), Alicante (2 vols/semaine), Séville (2 vols/semaine), Grande Canarie (1 vol/semaine), Tenerife (1 vol/semaine).

Cyril Girot, directeur de l'aéroport de Nantes Atlantique (Vinci Airports) précise : "Vueling Airlines opère dans six aéroports Vinci Airports, en France et au Portugal, dont Nantes Atlantique depuis 2011. Pour la compagnie espagnole, l'aéroport Nantes Atlantique représente le premier aéroport régional français (après Paris) en termes de nombre de destinations proposées et de passagers transportés".