Vueling a inauguré le 2 novembre la première d'une série de 32 nouvelles routes

D'ici février 2022, la compagnie Vueling va opérer le plus important développement de son histoire au départ de France et plus spécifiquement au départ de Paris-Orly. Ce grand saut est consécutif à la décision de la Commission européenne d'attribuer à la compagnie d'IAG (la holding qui détient aussi British Airways, Iberia et Aer Lingus) les 18 créneaux horaires libérés par Air France à Orly dans le cadre de sa recapitalisation par l'Etat français consécutive à la crise du Covid-19. Le 2 novembre, la compagnie a donc inauguré une ligne Paris-Edimbourg, ainsi que des routes vers Turin, Leipzig, Nuremberg, Milan-Bergame, Bari, Dublin, Cardiff et Belfast. Le 3 novembre, Vueling a ouvert huit lignes supplémentaires vers Hambourg, Stockholm, Birmingham, Agadir, Oviedo, Tanger, Grenade et Bologne. Le 4 novembre, ce sont cinq autres lignes qui seront inaugurées de Paris-Orly vers Bergen, Newcastle, Billund, Glasgow et Saragosse. Enfin, à partir du 5 novembre seront lancés des vols vers Jerez, Santander, Malte, Göteborg et Gênes. Les vols vers la ville de Cork en Irlande seront lancés à partir du 26 novembre et les liaisons vers Kiev débuteront le 5 décembre. L'année prochaine, l'île de la Palma (Canaries) sera reliée à Paris-Orly à compter du 6 février 2022.

48 connexions directes au départ de Paris-Orly

Ces nouvelles routes s'ajoutent aux vingt routes déjà établies depuis l'aéroport sud-parisien pour la saison d'hiver. Au global, Vueling opérera 48 connexions directes depuis l'aéroport d'Orly. En plus de renforcer ses dessertes vers l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Danemark, la compagnie low cost espagnole opère pour la première fois des connexions vers l'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Irlande, le Maroc et Malte. Rappelons qu'en plus de Paris-Orly, Vueling opère aussi des lignes au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice.