Voltaéro dévoile le Cassio de production

Module hybride

C’est au tout début mai, le 6 mai plus précisément, que VoltAéro a dévoilé la configuration de production de ses avions Cassio, propulsés par le module hybride électrique développé par l’entreprise. Le Cassio l’utilise dans une configuration de « pusher » dans son fuselage arrière, intégrant une combinaison de moteurs électriques accouplés à un moteur à combustion interne haute performance développé avec le motoriste Solution F (situé à Aix-en- Provence) et qui sert de prolongateur d’endurance.

Une nouvelle famille d'avions

Le groupe motopropulseur est en cours de validation sur l’avion d’essai en vol Cassio 1 de VoltAéro (cf. A & C n° 2681), assurant un haut niveau de maturité pour la certification et la production. « Le dévoilement de la conception de l’avion de production Cassio représente la dernière étape de notre conception réaliste et très pragmatique d’une toute nouvelle famille d’avions », a déclaré Jean Botti, président et directeur technologique de VoltAéro.

Essais à grande échelle

« Nous bénéficions de l’expérience inégalée de notre équipe dans le monde de l’aviation hybride électrique, ainsi que des essais en vol à grande échelle qui éliminent les risques au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers la phase de production », a-t-il ajouté. Cassio sera offert en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et d’interchangeabilité...

Article à (re)découvrir en téléchargeant le pdf ci dessous :