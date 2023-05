VoltAero signe un protocole d'accord avec Sky2Share pour 15 avions

15 avions Cassio en pré-commande pour Sky2Share

La base de clients de VoltAero pour sa famille d'avions Cassio s'est encore élargie avec une pré-commande de 15 de ses avions électriques-hybrides par Sky2Share, une compagnie d'aviation basée en Suisse qui propose la propriété fractionnée et se concentre sur la réduction radicale de l'empreinte CO2 de ses opérations. Cet engagement commence avec le Cassio 330 à cinq places, tout en offrant à Sky2Share la possibilité d'incorporer les versions Cassio 480 à six places et Cassio 600 à 12 places. Avec ce dernier accord, VoltAero a désormais engrangé un total de 218 commandes et engagements pour sa gamme d'avions Cassio.

218 commandes et engagements pour la gamme Cassio

La configuration de la cellule de VoltAero pour le Cassio est basée sur un fuselage optimisé sur le plan aérodynamique, avec un canard fixe à l'avant et une voilure en flèche légère avec des poutres jumelles qui supportent un empennage horizontal haut. En intégrant le système de propulsion électrique-hybride breveté de VoltAero dans la cellule spécialement conçue par la société, la famille d'avions Cassio offrira des performances supérieures d'un ordre de grandeur par rapport à la concurrence actuelle, et des coûts d'exploitation nettement inférieurs. Les avions Cassio de série seront construits en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et d'homogénéité. La famille constituera une ligne de produits hautement performants et fiables pour les compagnies de charters, les opérateurs commerciaux régionaux et les propriétaires privés, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac).

Le Cassio 330, premier produit

Le premier à entrer en service sera le Cassio 330, doté de cinq sièges et propulsé par un système de propulsion électrique-hybride de 330 kilowatts. Le Cassio 480 de VoltAero, de six places, aura une puissance de propulsion électrique-hybride de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600 aura une capacité de 12 places et une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts. VoltAero a son siège à l'Aérodrome de Royan-Médis, dans le sud-ouest de la France, et ses Cassio seront assemblés dans une installation spécialement construite à cet effet à l'aéroport de Rochefort Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine.