Airways Aviation devient le client de lancement français du VoltAero Cassio

En France, Cassio sera opéré dans le sud

C'est à l'occasion d'un événement organisé au siège d'Airways Aviation à l'aéroport Montpellier-Méditerranée qu'un accord a été signé le 25 juin 2021 entre Airways Aviation et VoltAero. Airways Aviation devient candidat au lancement en France de la famille d'avions hybrides électriques Cassio de VoltAero, qui sera déployée pour la mobilité régionale et la formation des pilotes. Sur la base de ce protocole d'accord (MoU), VoltAero collaborera avec Airways Aviation pour définir l'utilisation des avions Cassio dans leurs versions à quatre, six et dix places (respectivement le Cassio 330, le Cassio 480 et le Cassio 600) afin de développer des services de transport aérien réguliers et à la demande dans le sud de la France.

Formation et simulateur

Airways Aviation pourrait également utiliser Cassio dans le cadre de cours de formation de pilotes - et peut-être même contribuer au développement d'un simulateur de vol, ainsi que l'évolution de la formation et des cours innovants liés aux technologies hybrides-électriques dans l'aviation - couvrant des sujets tels que les aéroports et les infrastructures. Avec plus de 30 ans d'expertise, l'activité commerciale d'Airways Aviation comprend l'Airways Aviation Academy - une école d'aviation mondiale de premier plan pour la formation des pilotes, du personnel de cabine et des travailleurs au sol sur des sites en France et en Australie. En 2019, Airways Aviation Group a acquis le célèbre organisme français d'éducation et de formation aéronautique, l'ESMA (École Supérieure des Métiers de l'Aéronautique), qui est la plus grande et la plus importante école d'aviation multidisciplinaire privée d'Europe. À ce jour, Airways Aviation et l'ESMA ont diplômé un total combiné de plus de 33 000 pilotes, membres d'équipage de cabine, ingénieurs de maintenance d'aéronefs et personnel d'assistance au sol

Vers le Cassio 330

De son côté, VoltAero fait progresser la phase de conception de la famille Cassio, bénéficiant de la validation de son groupe motopropulseur hybride-électrique par des essais en vol avec l'avion démonstrateur Cassio 1 de la société. La première version du Cassio à être produite est le Cassio 330 à quatre places, avec une puissance hybride-électrique combinée de 330 kilowatts. Les livraisons du Cassio 330 devraient commencer en 2023, et seront suivies par le Cassio 480 et le Cassio 600, utilisant une propulsion hybride-électrique de 480 et 600 kilowatts, respectivement. À plein régime, VoltAero prévoit de produire environ 150 appareils par an pour la famille d'avions Cassio.