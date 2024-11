VoltAero s'étend en Amérique du Nord avec AltiSky

AltiSky signe un partenariat stratégique avec VoltAero

C'est à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 19 novembre 2024 que VoltAero a signé un protocole d'accord de partenariat stratégique avec AltiSky pour l'assemblage et la distribution locale de la famille d'avions électriques-hybrides Cassio aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, en choisissant un partenaire qui apporte des capacités éprouvées dans la commercialisation, la distribution, la maintenance, la formation et le support des avions.

Une usine d'assemblage Cassio avec centre de livraison

Selon les termes du nouvel accord, AltiSky deviendra un partenaire de VoltAero et construira aux États-Unis une usine d'assemblage de Cassio de 30 000 pieds carrés (environ 2 787 m2) avec un centre de livraison attenant, ainsi qu'un complexe de formation ultramoderne comprenant un simulateur de vol. AltiSky va également mettre en place un réseau d'installations régionales de soutien à la maintenance dans sa zone de responsabilité.

VoltAero veut étendre son réseau industriel et de soutien mondial

Ce partenariat stratégique a été annoncé aujourd'hui à l'Air Expo Abu Dhabi, où VoltAero est présent, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à étendre son réseau industriel et de soutien mondial, tout en préparant la production, la certification et l'entrée en service de sa gamme d'avions Cassio. Cet accord fait suite à l'inauguration par VoltAero, au début du mois, de son principal site d'assemblage final du Cassio et de son nouveau siège social à l'aéroport de Rochefort, en France. Bill Minkoff, président et cofondateur d'AltiSky, possède une grande expertise dans la vente d'avions, la distribution, les opérations aériennes et la mobilité aérienne avancée. Sous sa direction, AltiSky est devenu le premier revendeur et centre de service américain pour Tecnam Aircraft.

"Une approche vraiment réaliste"

Bill Minkoff est un aviateur expérimenté, qui a accumulé 20 000 heures de vol sur différents types d'avions de l'aviation générale, commerciale et militaire. Il a notamment été pilote de chasse et instructeur dans la marine américaine et capitaine de ligne chez Delta Airlines. M. Minkoff a également cofondé la société de conseil Advanced Air Mobility et a été vice-président de l'Advanced Air Mobility Association. « Après avoir examiné de nombreux avions tout électriques actuellement en cours de développement - y compris des ADAVe - je suis convaincu que l'approche de VoltAero est vraiment réaliste, en associant la configuration de Cassio en tant qu'avion à décollage et atterrissage conventionnels au système de propulsion électrique-hybride propriétaire de l'entreprise, » a déclaré Minkoff. « Cassio utilise la technologie des batteries et les niveaux de puissance disponibles aujourd'hui, soutenus par la sécurité du groupe motopropulseur électrique-hybride à double source de VoltAero. De plus, son exploitation à partir des aéroports réduit les risques auxquels les ADAVe sont confrontés en termes d'acceptation urbaine et de nécessité d'un développement important des infrastructures.

Le Cassio 330 en première version de production

La famille d'avions électriques-hybrides Cassio de VoltAero se compose de trois versions pouvant accueillir de cinq à douze personnes, et qui sont conçues pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires/exploitants privés et commerciaux, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac). La première version de production de VoltAero sera le Cassio 330, configuré avec un intérieur de cinq places et fonctionnant avec une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 330 kilowatts. Il sera suivi par le Cassio 480 à six places, doté d'une puissance de propulsion électrique-hybride combinée de 480 kilowatts, et par le Cassio 600, d'une capacité de 10/12 places, doté d'une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts.