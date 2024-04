VoltAero lance les essais de certification du groupe motopropulseur électrique-hybride qui équipera son avion Cassio 330

Essais de certification moteur(s) pour la version cinq places du Cassio 330...

VoltAero a franchi une nouvelle étape importante dans le développement de sa famille d'avions électriques Cassio : le groupe motopropulseur hybride électrique parallèle de la société a commencé les essais de certification pour la version cinq places du Cassio 330. Installée sur un banc d'essai au sol, cette chaîne de traction intègre les éléments clés pour la production en série du Cassio 330 : le moteur électrique ENGINeUS 100 de Safran Electrical & Power et le moteur thermique quatre cylindres haute performance de Kawasaki dérivé de l'emblématique moto Ninja. Le groupe motopropulseur du Cassio 330 a une puissance électrique-hybride combinée de 330 kilowatts, avec 180 kilowatts fournis par le moteur électrique ENGINeUS™ 100 et 150 kilowatts fournis par le moteur thermique Kawasaki.

...Chez Akira Technologies à Bayonne

" Les essais de certification à pleine échelle du groupe motopropulseur de notre Cassio 330 marquent une nouvelle étape importante dans l'engagement de VoltAero à produire une famille d'avions électriques-hybrides de nouvelle génération, réunissant notre groupe motopropulseur propriétaire et une cellule optimisée pour l'aérodynamique et l'efficacité opérationnelle ", a déclaré Jean Botti, directeur général et directeur de la technologie de VoltAero. Les essais au sol du groupe motopropulseur de Cassio 330 sont en cours sur le site d'AKIRA Technologies à Bayonne, en France.

Une architecture globale précédemment validée

Jean Botti a ajouté que l'architecture globale de VoltAero pour le groupe motopropulseur de Cassio 330 a déjà été validée lors d'essais en vol approfondis avec l'avion banc d'essai Cassio S de la société, qui est équipé d'une version du groupe motopropulseur d'une puissance de 600 kilowatts - le système électrique-hybride le plus puissant de ce type qui vole aujourd'hui. Cassio S a effectué plus de 230 vols depuis octobre 2020, dépassant la barre des 170 heures de vol combinées tout en parcourant 15 000 kilomètres et en visitant plus de 40 aéroports.