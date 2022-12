VoltAero est choisi par Air New Zealand comme partenaire de la "Mission Next Gen Aircraft"

Mission Next Gen Aircraft...

VoltAero devient l'un des partenaires de démonstration de "Mission Next Gen Aircraft" d'Air New Zealand et positionne la société et son avion électrique-hybride Cassio comme une solution unique pour les ambitions de flotte durable de cette compagnie aérienne. VoltAero et Cassio s'alignent sur l'objectif d'Air New Zealand pour travailler avec des innovateurs de premier plan dans le monde entier afin d'introduire des vols passagers/cargo à zéro émission. "Notre sélection par Air New Zealand est une confirmation importante de l'approche pragmatique et réaliste de VoltAero pour développer la famille d'avions Cassio", a expliqué Jean Botti, PDG et directeur technique de VoltAero. "Au lieu de promesses, nous pouvons répondre aujourd'hui à l'exigence d'Air New Zealand pour la démonstration d'avions durables de nouvelle génération."

...Avec la famille Cassio de VoltAero

Le système de propulsion électrique-hybride exclusif de VoltAero a parcouru plus de 10 000 km depuis 2019, en fonctionnant dans sa pleine définition de puissance de 600 kilowatts à bord de l'avion banc d'essai Cassio 1 de la société - effectuant des vols sur les routes typiques des compagnies aériennes régionales, ainsi que des segments au-dessus de l'eau. Le concept de propulsion hybride de VoltAero est unique : l'avion Cassio utilisera des moteurs électriques dans le système de propulsion monté sur le fuselage arrière pour une alimentation entièrement électrique pendant le roulage, le décollage, le vol principal et l'atterrissage. L'élément hybride (avec un moteur à combustion interne) entre en jeu comme prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de sauvegarde en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable fonctionnalité à sécurité intégrée.

Un avion en trois versions

Le Cassio sera construit en trois versions avec des configurations de cinq à douze sièges, chacune partageant un haut degré de modularité et de communalité. Cette famille offrira une gamme de produits performants et fiables pour les compagnies aériennes commerciales régionales, les compagnies de taxi aérien/affrètement, les propriétaires privés, ainsi que pour les services de catégorie utilitaire pour les applications de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac). La première version de production en cours de certification est le Cassio 330, avec cinq sièges et propulsé par un système de propulsion électrique-hybride de 330 kilowatts. Son entrée en service est prévue pour la fin de 2024, bien avant l'objectif d'Air New Zealand d'acheter des avions durables de nouvelle génération pour des livraisons à partir de 2026.