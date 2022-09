L'hybridation, une solution pour l'aviation du futur

Tout le monde parle de l'impact environnemental de l'aéronautique et une multitude de sociétés travaillent sur les aéronefs du futur. De fait on voit sur les salons de nombreux projets plus ou moins réalistes, voire farfelus. Pendant ce temps des acteurs avancent et présentent des solutions opérationnelles très prometteuses pour l'avenir du transport aérien.