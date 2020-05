Voltaero dévoile la version de production du Cassio

Configuration de production

VoltAero a dévoilé aujourd’hui la configuration de production de ses avions Cassio propulsés par le module hybride-électrique développé par l’entreprise. L’avion Cassio utilise le module de propulsion hybride-électrique de VoltAero dans une configuration de « pusher » dans son fuselage arrière, intégrant une combinaison de moteurs électriques accouplés à un moteur à combustion interne haute performance qui sert de prolongateur d’endurance. Le groupe motopropulseur est en cours de validation sur l'avion d'essai en vol Cassio 1 de VoltAero (voir A&C n°2647), assurant un haut niveau de maturité pour la certification et la production.

« Le dévoilement de la conception de l’avion de production Cassio représente la dernière étape de notre conception réaliste et très pragmatique d’une toute nouvelle famille d’avions », a déclaré Jean Botti, PDG et Directeur technologique de VoltAero. « On bénéficie de l’expérience inégalée de notre équipe dans le monde de l’aviation hybride-électrique, ainsi que des essais en vol à grande échelle qui éliminent les risques au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers la phase de production. »

Bipoutre canard

La conception exclusive du design de l’avion Cassio de VoltAero est basée sur un fuselage optimisé en aérodynamique, des canards fixes vers l’avant et une aile arrière avec des poutres de queue qui portent un empennage horizontal en position haute.

Trois versions

Cassio sera offert en trois versions, chacune partageant un haut degré de modularité et d’interchangeabilité : le Cassio 330, une configuration à quatre places avec une propulsion hybride-électrique d’une puissance combinée de 330 kilowatts ; le Cassio 480, configuré avec six sièges avec une propulsion hybride-électrique d’une puissance combinée de 480 kilowatts et le Cassio 600, avec une capacité de 10-sièges avec une propulsion hybride-électrique d’une puissance combinée de 600 kilowatts.

Certification Easa CS23

Les avions Cassio seront produits sur une chaîne d’assemblage final spécialement construite dans la région Nouvelle Aquitaine, VoltAero utilisant une équipe de partenaires et de fournisseurs de premier rang. Des opportunités de cession de licences d’assemblage final seront envisagées en Amérique du Nord et en Asie. La famille d’avions Cassio est adaptée pour l’exploitation par des propriétaires privés, des compagnies de taxi aérien/charter, des vols commerciaux pour des destinations régionales point-à-point, et dans diverses applications utilitaires (évacuations sanitaires, livraisons de colis etc..). Cassio poursuivra le certificat de navigabilité suivant les spécifications européennes de certification EASA CS23 dans la catégorie d’avion monomoteur pour aviation générale.

Les livraisons initiales sont prévues pour la fin de 2022, en commençant par la version Cassio 330 quatre places.